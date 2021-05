Ollie Watkins révèle le rêve de l’Angleterre pour l’Euro 2020 alors que l’attaquant d’Aston Villa pense qu’il est “ justifié ” le prix de 28 millions de livres sterling cette saison

Ollie Watkins admet qu’il rêve de jouer pour l’Angleterre à Euro 2020 cet été et on lui en parle «tous les jours».

L’attaquant d’Aston Villa est en lice pour une place dans l’équipe de Gareth Southgate pour les Euros après une saison de cassure.

.

Ollie Watkins a marqué 14 buts en Premier League lors de sa première saison

Le joueur de 25 ans a marqué 14 fois en Premier League après son transfert de Brentford l’été dernier.

Sa forme en club lui a valu d’être rappelé en équipe nationale en mars, où il a marqué avec son tout premier tir cadré dans un maillot anglais.

Southgate annoncera son équipe d’Euros mardi prochain, et Watkins n’a qu’un dernier match de la saison de Premier League pour faire une impression durable.

Et il tient à montrer qu’il mérite une place dans le bus des Trois Lions.

.

Watkins a marqué quelques minutes après avoir fait ses débuts pour l’Angleterre contre Saint-Marin

S’adressant à talkSPORT, Watkins a déclaré: «C’est toujours dans mon esprit. Les gens en parlent tous les jours et après chaque match à propos de l’équipe d’Euros.

«Je ne mentirais pas à ce sujet et je ne fais pas attention, parce que je le fais. Je pense que tout le monde rêve de jouer pour son pays et de participer à un tournoi majeur pour couronner le tout.

«J’espère que je pourrai être là, mais je dois jouer dans ces jeux et je ne peux pas faire grand-chose de plus.»

Watkins a rejoint Aston Villa pour un montant record de 28 millions de livres sterling, qui pourrait atteindre 33 millions de livres sterling, après une saison phénoménale dans le championnat.

Il a marqué 25 buts alors que Brentford était poussé à la promotion et un déménagement a fait signe.

.

Ollie Watkins a rejoint Villa dans le cadre d’un contrat de 33 millions de livres sterling avec Brentford l’été dernier

Quelques sourcils ont été haussés au prix payé par Villa, mais un triplé contre Liverpool a répondu à ses sceptiques, l’attaquant marquant un autre but contre les Reds plus tard dans la saison, plus trois buts en deux matchs contre Arsenal.

Et Watkins pense qu’il a justifié son prix maintenant.

Il a dit: «Je pense que ça s’est très bien passé, personnellement. J’ai été un peu malchanceux avec quelques décisions VAR et j’ai frappé les boiseries à plusieurs reprises.

«Je sens que j’ai fait face à la Premier League et j’ai intensifié mes efforts pour justifier mon prix.

«J’ai toujours l’impression qu’il y a plus à améliorer pour moi et plus à offrir.»

