Olly Alexander interprète Stevie Wonder Hit On «  Plus tard avec Jools Holland  »

Années et années Olly Alexander prête sa voix cristalline pour une performance envoûtante de Stevie Wonder«Signé, scellé, livré je suis à toi» avec Jools Holland dans son émission britannique Later… avec Jools Holland.

Dans le cadre de la 57e édition de la série, Alexander a figuré en tant qu’invité dans l’émission qui comprenait également des performances de Griff, Nitin Sawhney et Ayanna Witter-Johnson. Au cours de l’épisode, qui prend désormais un nouveau format socialement éloigné, Holland a interviewé l’auteur-compositeur-interprète sur les musiciens qui l’ont influencé en grandissant ainsi que sur son parcours d’acteur en musicien et sur le rôle récent d’Alexandre en tant que Ritchie Tozer dans la série télévisée à succès. C’est un peché.

Parmi les chansons qui ont influencé Alexander en grandissant, il y avait le single à succès de Stevie Wonder, que le duo a interprété avant la fin de l’épisode. Avec Holland assumant sa position de signature au piano, Alexander s’est lancé dans la performance avec sa voix délicate, apportant un nouveau sens au morceau puissant de Wonder.

Son apparition fait suite à Years & Years ‘annonçant un nouveau single en tant qu’entreprise solo dirigée par Alexander. Après la nouvelle de la réforme du groupe, Alexander a révélé que le nouveau morceau «Starstruck» arriverait le 8 avril.

Le dernier album studio de Years and Years en tant que trio original était Palo Santo. Sorti via Polydor Records, l’album concept éclectique a été largement salué pour son expérimentation sonore et sa création mondiale. Dans une critique cinq étoiles, El Hunt de NME a écrit: «Sortant une nuit de tristesse intense sur les carreaux imbibés de paillettes, Palo Santo relie l’intense évasion de la musique pop au sanctuaire que recherche la communauté queer dans ses propres espaces sacrés spéciaux. .

«Du début à la fin, Years & Years adore les triples autels de l’hédonisme, de l’iconographie religieuse et du désir teinté de culpabilité. Une pop sale, sexy et complètement débauchée à son meilleur; Palo Santo ressemble à un album magique. »

Écoutez le meilleur des années et des années sur Apple Music et Spotify.