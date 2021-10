Olmo et Sterling devraient être des cibles hivernales clés pour Barcelone

Sortant de l’une des fenêtres de transfert les plus dévastatrices de l’histoire récente, les fans de Barcelone sont un peu craintifs à l’égard de tout mouvement. Les gros bonnets de la direction du Barca veulent changer cela et donneraient au club le feu vert pour faire quelques pas cet hiver.

Les mouvements sur lesquels ils se concentrent apparemment sont pour Dani Olmo du RB Leipzig et la star de Manchester City et de l’Angleterre Raheem Sterling. Le premier est une star de l’équipe nationale espagnole, un ancien du Barça et l’une des pièces les plus vitales du RB Leipzig

Il y avait des rumeurs selon lesquelles le Barça aurait tenté de le faire atterrir l’été dernier, mais ils devraient réessayer, bien qu’il ne soit toujours pas bon marché. Le RB Leipzig aurait voulu 75 millions d’euros cet été et le Barça pourrait avoir du mal à atteindre son prix demandé.

Sterling, en revanche, a connu une baisse de forme et de minutes à Manchester City. En partie à cause de certaines signatures estivales, en particulier Jack Grealish, et peut-être à la recherche d’une nouvelle chance ailleurs.