Olot et Peña Deportiva maintiennent un pouls égalisé par la deuxième phase du deuxième B (1-1)

23/05/2021 à 22:17 CEST

le Olot et la Club de sport ont terminé leur participation à la deuxième phase du deuxième match nul 1-1 ce dimanche Camp municipal d’Olot. le Olot Il est venu à la rencontre l’esprit fort après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Orihuela CF loin de chez soi (1-3) et l’autre devant Valence Mestalla dans son stade (1-0) et pour le moment il avait une séquence de trois victoires consécutives. Concernant l’équipe visiteuse, le Club de sport ils ont été battus par 1-3 dans le dernier match qu’ils ont joué contre le Espanyol B. Après le résultat obtenu, l’équipe Olotense est quatrième à la fin du match, tandis que Club de sport maintient le leadership de la deuxième phase du deuxième B.

Le match a commencé de manière favorable pour le Club de sport, qui a ouvert le score grâce à un but de Colau à la 27e minute. Olot au moyen d’un but à onze mètres Xumetra à la minute 32, terminant ainsi la première période avec un 1-1 sur la lumière.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 1-1.

Pendant le match, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la Olot qui sont entrés dans le jeu étaient Vivi, Blazquez, Pol Prats, Barnils Oui Salinas remplacer Jordi Masó, Arumí, Juan Delgado, Eloi Amagat Oui Mas Carles, tandis que les changements dans le Club de sport Ils étaient Croix, Bateau, Aaron, Fran Oui Frisé, qui est entré pour fournir Pereira, Loren, Miguelete, Nacho Oui auberge.

L’arbitre a averti avec un carton jaune de Jordi Masó Oui Vivi par le Olot déjà Fran Oui Croix par l’équipe de Santaeulariense.

Avec ce résultat, le Olot est laissé avec 34 points et le Club de sport avec 36 points.

Fiche techniqueOlot:Pol Ballesté, Carles Mas (Salinas, min.61), Alan Baró, Arumí (Blázquez, min.46), Soler, Eloi Amagat (Barnils, min.61), Pedro, Jordi Masó (Vivi, min.46), Juan Delgado (Pol Prats, min.53), Kilian et XumetraClub de sport:Fran, Pereira (Cruz, min.34), Andreu, Fonda (Crespo, min.85), Andrada, Miguelete (Aarón, min.55), De Val, Cristeto, Nacho (Fran, min.55), Loren (Barca , min.55) et ColauStade:Camp municipal d’OlotButs:Colau (0-1, min. 27) et Xumetra (1-1, min. 32)