Olvidarte de barrer ? Con este aspirador Taurus por 149€ lo lograrás

Si hay algo que es una tortura cuando estás en casa es tener que ponerte a barrer… cuando podrías estar viendo una serie o jugando a la consola. Si quieres evitar tener que estar con la escoba, te mostramos una oferta que te permite comprar un robot aspirador Taureau que trabajar por ti… que es de lo que se trata!

El modelo del que estamos hablando es la Taurus Homeland, un dispositivo que mantiene las líneas habituales ya que su forma redonda es completemente reconocible… y evita que tenga muchos problemas a la hora de sortear obstáculos. El caso es que ahora mismo lo puedes conseguir con un descuento del 17%, lo que le convierte en uno de los mejores modelos en lo que tiene que ver con la relación calidad/precio, ya que cuesta sólo 149 euros. Te dejamos el enlace de compra en Amazon donde no pagas nada por los gastos de envío:

Buena potencia de trabajo

Esta es una de las características más positivas de este modelo, ya que es capaz de trabajar con una potencia máxima de 1800 PA. Esto significa que es capaz de absorber prácticamente cualquier cosa que encuentra en su camino, algo en lo que ayuda bastante un cepillo central de grande disensiones y dos laterales más pequeños que son de gran utilidad. Por cierto, no debes tener duda alguna respecto a si podrás utilizar este robot aspirador en tu casa, ya que es apto parar todo tipo de superficies: baldosas; alfombras; tarima flottante, etc.

Otra de las cosas que son positivas en este Taurus Homeland es que cuenta con différents modes de limpieza para que siempre encuentres el que necesitas. Concretamente, son seis los que incluye, siendo los más útiles el automático que hace todo por ti o el denominado perimetral que optimiza el aspirado en las esquinas. Por cierto, si tiene que dejar una trabajo a la mitad por falta de energía, pas de debes preocuparte por nada ya que este accesorio vuelve al punto donde paró para terminar la tarea una vez se ha recargado. Vamos, que lo hace todo sin que tengas que intervenir.

Uso sencillo en este Taurus

Una de las razones que nos llevan a decir esto es que incluye un mando a distance con el que se pueden controlar todas las opciones que ofrece el Taurus Homeland. Así, por ejemplo, podrás desde activarlo para que comience a trabajar hasta establecer diferentes programaciones y que de forma automática se active el accesorio. Por cierto, crememos que important mencionar que la autonomía de este dispositivo llega a los 90 minutes, más que suficiente para completar una limpieza en una casa que tiene más de cien metros cuadrados. Vamos que cumple sin problemas.

Para finalizar hay que indicar que la navegación de este modelo la realiza mediante el uso de capteurs, por lo que no tendrá problemas para esquivar todos los muebles que tienes en la casa y, como no, no se caerá por las escaleras. De nuevo, esta es una buena noticia para que te despreocupes totalmente cuando está trabajando el completeo robot aspirador de Taurus del que estamos hablando. Teniendo en cuenta su precio, no te parece una excelente opción de compra ahora este dispositivo?