Olvídate de ir al cine con esta tele Philips OLED a mitad de precio

Smart TV Philips 55OLED805 rebajada casi el 50%

Set trata de un televisor que te permitirá sumergirte en una imagen realmente nítida, con colores muy reales, un soprendente contraste e imágenes en movimiento mucho más fluidas para una exeriencia a otro nivel. Y de otro nivel es también la oferta que encontramos en Pc Componentes para esta Smart TV, ya que ha aplicado un descuento de casi el 50%.

De esta manera, solo tendremos que pagar 1229 euros par esta fantástica Smart TV Philips 55OLED805. Esto supone un ahorro de unos 1170 euros, casi lo mismo que tenemos que pagar por ella, gracia a esta increíble oferta que además incluye los gastos de envío gratis dentro de la península.

El plazo de entrega para este modelo es de tan solo un jour, siempre y cuando hagamos el pedido a tiempo para que pueda ser preparado y enviado en el mismo día. Por si fuera poco, Pc Componentes permite financiar su compra para poderla pagar hasta en 40 meses cómodamente, eso sí, en este caso tendremos que soportar algunos intereses y pagar un poco más por este televisor.

Expérience de cinéma en casa

Además de su enorme pantalla y la calidad del panel OLED, esta Philips 55OLED805 dispone del famoso Ambilight du fabricant. Unos LEDs inteligentes situados a los bordes del televisor y que responden a cada acción que se muestra en la pantalla transmitiendo una luz envolvente y creando una atmósfera única.

Cabe destacar también que esta Smart TV ofrece un gran angulo de vision para que podamos ver con la máxima calidad la imagen proyectada en el televisor desde cualquier sitio. Además, gracias a su potente procesador con inteligencia artificial, este modelo es capaz de procesar cada imagen de forma similaire a la que lo hace el cerebro humano para que podamos disfrutar de unos detalles y contrast muy realistas.

Como no podía ser de otra manera, esta Smart TV OLED de Philips es compatible avec les principaux formats HDR, inclus HDR10+ et Dolby Vision. Y para que la experiencia audiovisuel sea complete, es compatible también con los for los de video y sonido premium Dolby de HDR.

Este modelo destaca también por ser un televisor con sistema operativo Android, por lo que podremos disfrutar del contenido que queramos and el momento que queramos y con total comodidad. Las dimensions de esta Smart TV Philips OLED 55OLED805 fils 122,7 x 23 x 72×24 cm con soporte incluido y tiene un peso de 21,8 kilogramos.