Olympia Dukakis meurt à New York à l’âge de 89 ⋆ 10z viral

Oscarisé, réalisateur, producteur et star de l’écran et de la scène Olympia Dukakis est décédée à 89 ans, a annoncé samedi son frère via Facebook, affirmant que sa sœur pouvait désormais être avec son défunt mari de 55 ans, Louis Zorich, décédé en 2018.

«Ma sœur bien-aimée, Olympia Dukakis, est décédée ce matin à New York», son frère Apollo Dukakis a écrit. «Après plusieurs mois de santé défaillante, elle est enfin en paix et avec son Louis.

Olympia Dukakis était la cousine de l’ancien gouverneur du Massachusetts et candidate à la présidence de 1988 Michael Dukakis, qui a perdu contre le président Ronald Reagan.

The Hollywood Reporter a une chronologie de l’incroyable carrière de plusieurs stars nominées aux Emmy Awards ici.

