Olympia Dukakis, oscarisée, décède à 89 ans – El Sol de México

La lauréate d’un Oscar Olympia Dukakis est décédée samedi 1er mai, à l’âge de 89 ans, chez elle à New York, selon son frère Apollo sur les réseaux sociaux. Sans élaborer, il a révélé que l’actrice avait eu des problèmes de santé ces derniers mois.

“Elle est enfin en paix avec Luis (Zorich, avec qui elle était mariée depuis 56 ans, jusqu’à sa mort en 2018)”, lit-on dans la publication. La protagoniste de “Moonlight Spell”, un film pour lequel elle a remporté l’Oscar en 1987, est née le 20 juin 1931 à Boston, Massachusetts. Diplômé de l’Université de Boston, il fait ses débuts dans la pièce “The Aspern Papers” en 1962, ce qui lui ouvre les portes du théâtre.

Elle a participé à plus de 50 films, parmi lesquels “Steel Magnolias” (1989), “Among Women” (2007), “Look Who’s Talking” (1989) et “Professor Holland” (1995). En plus de son travail au cinéma, il s’est aventuré dans le théâtre avec des titres tels que “Who’s Who in Hell”, “Social Security”, “Rose” et “A man’s man”, ce qui lui a valu un Obie Award (prix décerné par le hors circuit -Broadway) en 1963.

Avec son mari, dans les années 1970, elle a fondé les théâtres Charles Playhouse à Boston et le Whole Theatre dans le New Jersey. À la télévision, il a joué dans des séries telles que “Stories from San Francisco”, “Joan of Arc”, “Center of the Univers” et “Forgive me”. Sa dernière participation au film était dans le film “Ne pas oublier”, qui s’est terminé il y a quelques mois, et où elle joue un juge.

➡️ Restez informé sur notre chaîne Google Actualités

Des artistes comme Daniela Vega et Cher, qui était sa co-vedette dans “Hechizo de luna”, ont déploré sa mort sur les réseaux sociaux. “Quand j’ai appris qu’Olympia était malade, j’ai parlé à sa fille, et elle a dit que je pouvais lui parler. Qu’elle pourrait ne pas écouter ou parler. J’ai appelé et j’ai dit” Olympia, je suis Cher, je t’aime “. “Moon sort”, et a dit: “Oh Cher, je t’aime.” Elle était faible, mais heureuse. RIP “, a écrit la chanteuse.