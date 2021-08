Olympisme : Italie : 40 médailles avec le modèle soviétique

Le dernier de notre expédition olympique est revenu, qui fut l’un des plus nombreux à Tokyo grâce notamment à notre classement massif dans les sports collectifs, mais avec une très discrète 22e place au tableau des médailles, 11e. Vous savez : le tableau des médailles est classé par or, puis l’argent et le bronze sont à égalité. En comptant les médailles brutes, qui étaient 17 au total, on serait un peu plus haut, mais ce n’est pas pour frimer non plus. Alejandro Blanco donne à notre sport un 10 après ces résultats, car il le fait à partir de la proportion d’investissement-attention de l’État et du résultat, et de ce point de vue, il est difficile d’argumenter.

Ce 22e n’est pas notre place dans le monde. Beaucoup plus haut, précisément en dixième position, L’Italie brille, avec 40 médailles, son record. L’Italie est un pays avec lequel on peut se comparer: ils sont de notre même viande, même climat, même niveau, mêmes coutumes. Ils nous ont battus en population, 60-46, mais de là à ce 40-17 en médailles… Italie il y est parvenu en appliquant le « modèle soviétique ». Sur ses 384 représentants à Tokyo, 270 appartiennent aux forces de sécurité de l’État: les trois armées, police, gendarmes, pompiers, gardien des finances, gardiens de prison…

Cela leur donne le temps de s’entraîner, des permis de concourir, des transferts là où il y a de meilleures conditions d’entraînement… Un soutien énorme pour les athlètes de spécialités qui ne bénéficient pas d’une grande attention du public. En Espagne, nous avons quelques cas (dont Craviotto) mais en aucun cas une politique étendue dans ce sens. La puanteur de la chose minable de l’Europe de l’Est est déjà loin et ce ne serait pas une mauvaise chose si elle était jetée dans cette voie ici. Alejandro Blanco l’a soulevé à plusieurs reprises, mais c’est quelque chose qui doit être mobilisé de la part de l’État. En plus d’améliorer les subventions, bien sûr. Ce que l’Espagne investit dans un cycle olympique n’atteint pas celui de l’Italie en un an.