Om Raut termine le tournage du drame d’époque Adipurush en 103 jours ; acteurs émerveillés alors qu’il termine un film massif si tôt

Adipurush frappera les planchers le 11 août 2022 (Photo : Instagram/ Om Raut)

Adipurus : Le tournage du drame d’époque multilingue Adipurush est maintenant terminé. Réalisé par Om Raut et produit par T-Series Films, le film est basé sur l’épopée hindoue Ramayana. Le film, mettant en vedette des acteurs comme Saif Ali Khan, Kriti Sanon, Prabhas et Sunny Singh entre autres dans le rôle principal, a été tourné en seulement 103 jours. Alors que le cinéaste terminait le film, il s’est rendu sur Instagram et a partagé une photo de lui avec l’ensemble du casting du film. En légende, il a écrit : « J’ai hâte de partager avec vous toute la magie que nous avons créée ». Vérifiez la publication Instagram.

Dans le film, Saif Ali Khan jouera le rôle de Ravana, tandis que Prabhas et Kriti Sanon joueront respectivement Ram et Sita. Sunny Singh incarnera le personnage du dévoué Lakshman.

L’acteur Kriti Sanon a partagé le message d’Om Raut et l’a applaudi pour avoir terminé un « film si massif », « si tôt ». L’acteur a déclaré qu’il lui manquait d’être sur le tournage du film et qu’elle avait de « beaux souvenirs » des décors. Après avoir terminé le tournage du personnage, Kriti Sanon a remercié Om Raut d’avoir cru en elle et de lui avoir confié le rôle. « Merci de m’avoir tenu la main tout au long de ce voyage et de l’avoir trouvée avec moi ! Votre vision est extraordinaire et j’ai hâte que le monde la voie !

Sunny Singh, qui jouera le rôle de Lakshman, a également écrit sur Instagram : « Ces images évoquent l’amour et signifient le monde pour moi ! Parlez des volumes d’un lien partagé. Mon père est venu nous rendre visite sur le plateau le dernier jour de notre tournage. Je n’arrive pas à croire que ce beau voyage d’#Adipurush soit terminé. Un voyage qui m’a tant appris et m’a laissé des souvenirs et des expériences de toute une vie. Merci Om Monsieur pour tout. 103 jours d’Adipurush.

Le film AdiPurush a été tourné en hindi et en télougou et devrait également sortir en tamoul, malayalam et kannada. Le film sortira le 11 août 2022.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.