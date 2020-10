Ce dimanche à 21h00, suivez en direct live streaming sur Telefoot le match de Ligue 1 du sixième tour aura lieu entre Lyon et Marseille au stade Groupama.

OL – OM en streaming

L’OL et l’OM s’affrontent ce dimanche soir au Groupama Stadium (coup d’envoi à 21h). Une affiche à suivre en direct sur la chaîne Téléfoot

L’Olympique lyonnais attend avec impatience la sixième journée et voudra ajouter des points à son tableau de qualification après le match nul contre Lorient lors de son dernier match. En outre, les hôtes ont remporté l’un de leurs cinq matches de Ligue 1 jusqu’à présent, avec une série de six buts pour et quatre contre.

Qui allez-vous supporter ce soir ? 🔁 LYON

ou

❤️ MARSEILLE pic.twitter.com/PzPxFUy5Qr — Actu Foot (@ActuFoot_) October 4, 2020

Marseille, quant à elle, a fait match nul 1-1 avec le FC Metz lors de son dernier match, et cherche donc à prendre les trois points cette fois-ci. À ce jour, sur les cinq matches de Ligue 1 disputés par l’équipe, elle en a remporté deux avec six buts marqués contre six encaissés.

En se concentrant sur les performances à domicile, l’Olympique lyonnais a un record d’une victoire et d’un nul sur deux matches joués à domicile. Nous ne saurons donc pas quel sera leur sort dans ce match, mais ils devront travailler dur pour gagner. Sur la route, Marseille s’est imposé à deux reprises lors de ses deux matches, ce qui fait d’elle un adversaire de taille lorsqu’elle joue à l’extérieur de son stade, où elle a accumulé un bon nombre de points.

Il y a eu d’autres affrontements au stade Groupama dans le passé et le résultat est de quatre défaites et huit nuls en faveur de l’Olympique lyonnais. La dernière fois que Lyon et Marseille se sont rencontrés dans ce tournoi, c’était en février 2020 et le match s’est terminé sur un score de 1-0 en faveur du pays hôte.

Si l’on analyse la situation de ces équipes dans le tableau de la Ligue 1, on constate que les visiteurs devancent leurs rivaux de deux points. L’équipe de Rudi Garcia est à la onzième place avec six points. Marseille est à la neuvième place avec huit points.

OL – OM les compo

Lyon : Lopes – Dubois, Denayer (cap), Marcelo, Cornet – Caqueret, Guimaraes, Aouar – Cornet, Dembélé, Depay

Marseille : Mandanda (cap) – Sakaï, Alvaro, Caleta Car, Amavi – Rongier, Kamara, Sanson – Thauvin, Benedetto, Payet