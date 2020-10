Marseille vs Manchester City LIVE via Telefoot ce mardi 27 octobre à partir de 21h, heure péruvienne – pour le groupe C de la Ligue des Champions. Le match sera également diffusé sur Telefoot et RMC.

Le Stade Vélodrome sera le lieu de ce match important et l’arbitre allemand Tobias Stieler sera chargé de rendre justice. Une nouvelle voie dans la Ligue des champions a été ouverte pour le club de Manchester City de Pep Guardiola, toujours avec le projet d’obtenir le titre, mais il devra travailler dur pour être un vrai candidat.

OM – Manchester City en streaming live sur internet :

Pour regarder OM-City en live streaming sur téléphone ou tablette, il vous faudra être abonné aux offres digitales de l’une de ces deux chaînes et télécharger ensuite sur votre smartphone l’application gratuite RMC Sport Live TV ou Téléfoot, disponibles sur Android ou iOS.

Malgré leur grand pouvoir en termes de chiffres, les citoyens n’ont pas encore montré leur meilleur niveau cette saison. Contre Porto en Ligue des champions, il a souffert en défense et contre West Ham, pour le Premier ministre également, mais contre les Portugais s’ils parvenaient à ajouter les trois points. Ils devront affiner les détails.

D’autre part, l’O. Marseille revient pour montrer cette irrégularité qui ne lui permet pas de donner un saut de qualité et dans sa présentation dans le groupe est tombé par la différence minimum contre l’Olympiacos de Grèce. L’un des principaux problèmes qu’ils ont montré est l’attaque, malgré la présence de Dario Benedetto, Florian Thauvin ou Dimitri Payet.

À domicile, ils ne peuvent pas échouer contre Manchester City et plus encore, il faut impérativement ajouter à cela la possibilité de ne pas perdre la possibilité d’avancer au prochain tour. Malgré la prémisse que Marseille pourrait être forte à domicile, sur les six dernières performances dans cette condition, elle n’a pu battre les Girondins que récemment (3-1). Avant cela, ils n’avaient réussi que trois nuls et deux défaites.

Manchester City contre Marseille : alignements probables

Marseille : Mandanda ; Caleta-Car, Gonzalez, Balerdi ; Sakai, Kamara, Rongier, Amavi ; Thauvin, Benedetto et Payet.

Manchester City : Ederson ; Walker, Dias, Laporte, Zinchenko ; Rodri, Gundogan, De Bruyne ; Torres, Sterling et Foden

Commencez à parier sur la Ligue des champions 20/21 : Olympique de Marseille contre Manchester City

Après une courte défaite face à l’Olympiacos, l’équipe française cherchera à s’imposer face à une équipe de City qui a démarré du mauvais pied en Premier League anglaise, mais qui a été placée en tête du groupe après le premier tour de la Ligue des champions de l’UEFA. Les cotes de l’Olympique de Marseille contre Manchester City annoncent un match passionnant au Vélodrome du Stade, et vous ne pouvez pas vous permettre de le manquer !

Dans le sud de la France, il y a du football européen ce mardi 27 octobre, avec Manchester City en Premier League de façon irrégulière, Marseille cherchera à surprendre dans son stade avec des joueurs comme Florian Thauvin et Dimitri Payet. Les paris pour l’Olympique de Marseille – Manchester City font de l’équipe anglaise un grand favori, mais en 8 matches de Ligue 1, les Olympiens n’ont pas perdu leurs 5 derniers matches, et une série de 2 victoires consécutives, signe d’une performance exceptionnelle.

Notre pronostic pour l’Olympique de Marseille contre Manchester City est un match nul en France, un résultat surprenant pour les fans de football européen. Le score que nous attendons est de 2-2, un match avec plus de 2,5 cris de but, et globalement une bataille de haut niveau pour les trois points.

Selon les statistiques, la ville n’a remporté que deux de ses sept derniers matches contre des rivaux français, accumulant deux nuls et trois défaites dans l’histoire récente. Cependant, Marseille n’a pas fait mieux, ne remportant qu’un seul de ses 11 derniers matchs contre des adversaires de l’APL (2 nuls et 8 défaites).