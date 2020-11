Le grand match se jouera le mardi 3 novembre, à l’issue de la troisième journée de la Ligue des champions 2020-2021. Porto cherchera à profiter de l’avantage du terrain pour remporter un match qui le place très près de la qualification, mais il accueillera Marseille, qui sera contraint de tirer tout le parti possible de sa visite pour faire le Dragao.

Porto – OM en streaming

Téléfoot et RMC Sport se partagent les droits et les rencontres sont presque toujours disponibles sur au moins deux chaînes.

L’équipe de Porto a connu un début de compétition irrégulier, ayant joué deux matchs avec une victoire et une défaite. La dernière fois qu’ils ont obtenu leur première victoire, ils ont battu l’Olympiacos 2-0 grâce à des buts de Fábio Ferreira et Sergio Oliveira.

🗣💬 "Ça va se jouer au niveau mental, de l'agressivité, et aussi de l'intensité" Quelles sont les clés du match ? Les joueurs sont-ils sous pression ? La réponse d'André Villas-Boas au micro de RMC Sport#RMCChampions #UCL pic.twitter.com/rNSShW7I0C — RMC Sport (@RMCsport) November 3, 2020

Les Dragons de Tecatito Corona sont sortis d’un combat acharné le week-end dernier en Primera Liga, où ils ont rendu visite aux Pacos de Ferreira, battus 3 à 2 et qui ont pris du retard dans la lutte pour la première place.

De leur côté, les Marseillais ont déçu dans cette Ligue des champions et savent qu’une nouvelle défaite les laisserait pratiquement éliminés après avoir chuté aux deux premiers tours. La semaine dernière, à domicile, ils ont été battus 3-0 par Manchester City.

Les Phocéens n’ont eu aucune activité ce week-end en Ligue 1 afin de se préparer pour ce match décisif de la Ligue des champions.

Porto et Marseille savent tous deux combien ce match est important, car les deux clubs ont pour mission de gagner pour faire un grand pas en avant dans la lutte pour la qualification. Tout indique que dans le groupe C, Manchester City avancera sans problème, mais la deuxième place sera disputée par les Dragons, les Phocéens et l’Olympiacos, donc les duels entre eux sont essentiels. A la fin du match, ils auront la meilleure chance de répéter les buts et d’obtenir le résultat final, Porto contre Marseille.

Avant match Porto – OM

Le week-end dernier, Porto s’est incliné en première division portugaise face aux Paços de Ferreira (3-2). Dans le groupe C, l’équipe du “Tecatito” mexicain Corona compte trois points, résultat d’une défaite 3-1 contre Manchester City et d’une victoire 2-0 contre l’Olympiacos.

A l’Olympique de Marseille, l’équipe arrive à cette rencontre après un coup dur que Manchester City a porté en les battant 3 à 0. L’équipe des Argentins Dario Benedetto et Leonardo Balerdi est la dernière de son groupe avec deux matches perdus.

GRUPO C

POS EQUIPE PJ PTS 1 MANCHESTER CITY 2 6 2 PORTO 2 3 3 OLYMPIAKOS 2 3 4 OLYMPIQUE MARSEILLE 2 0

Quelle composition de départ pour l’OM face à Porto ?

L’Olympique de Marseille devrait retrouver une composition de départ assez classique, organisée en 4-3-3, pour ce déplacement au Portugal. Dimitri Payet pourrait retrouver une place de titulaire.

La compo probable de l’OM : Mandanda – Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi – Rongier, Kamara, Sanson – Thauvin, Benedetto, Payet. Du côté portugais, Sergio Conceiçao est privé de Mbaye et Marcano, blessés.

La compo probable de Porto : Marchesin – Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu Sanusi – Sergio Oliveira, Uribe – Corona, Otavio, Luiz Dias – Marega.