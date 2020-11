Ce vendredi à 21h00 au Stade de La Meinau, Strasbourg et Marseille se retrouveront pour le match du 10ème journée de Ligue 1.

Strasbourg vs OM en streaming

Le match Strasbourg / OM est à suivre en direct ce vendredi 6 novembre à partir de 21h sur Téléfoot

Le Racing Strasbourg cherchera à améliorer son classement dans le championnat après avoir subi une défaite 2-1 contre le Stade de Reims lors du match précédent. En outre, les hôtes ont remporté deux des neuf matches de Ligue 1 qu’ils ont disputés jusqu’à présent, en marquant 10 buts et en en concédant 18.

Du côté des visiteurs, Marseille venait de remporter ses deux derniers matches 1-0 et 3-1, le premier contre Lorient à l’extérieur et le second contre le FC Girondins Bordeaux à domicile. Ils espèrent donc rééditer leur performance, maintenant au Racing Strasbourg. Avant ce match, Marseille avait remporté quatre de ses huit matches de Ligue 1 cette saison, en marquant 11 buts et en en concédant huit.

En termes de performances à domicile, le Racing Strasbourg a gagné une fois et perdu trois fois en quatre matchs jusqu’à présent, de sorte que les visites au Stade de La Meinau ne sont généralement pas les plus difficiles pour les visiteurs. Marseille a remporté trois victoires et fait match nul lors de ses quatre matches. Il est donc difficile de jouer à l’extérieur, où il a accumulé un bon nombre de points.

Il y a déjà eu d’autres matches au Racing Strasbourg, et le résultat est de cinq victoires, deux défaites et six nuls en faveur de l’équipe locale. L’équipe locale a également connu une série de trois matches sans défaite à domicile contre Marseille. La dernière rencontre entre Strasbourg et Marseille dans ce tournoi a eu lieu en janvier 2020 et s’est terminée par une victoire 3-1 pour Marseille.

Si l’on examine la situation de ces équipes au classement de la Ligue 1, on constate que Marseille compte neuf points d’avance sur l’équipe locale. Le Racing Strasbourg entre dans le jeu avec six points en poche et se retrouve à la dix-neuvième place. Quant à l’équipe visiteuse, l’Olympique de Marseille, elle est en cinquième position avec 15 points.

RC STRASBOURG – OLYMPIQUE DE MARSEILLE

Strasbourg : Kamara – Lala, Simakan, Mitrovic (cap), Caci – Djiku, Liénard – Bellegarde, Thomasson, Chahiri – Diallo.

OM : Mandanda (cap) – Nagatomo, Balerdi, Caleta-Car, Amavi – Gueye, Kamara, Rongier, Cuisance – Thauvin, Germain.