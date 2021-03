Oman bloque le Clubhouse; les militants suggèrent la censure

Oman a bloqué le Clubhouse dimanche parce qu’il n’avait pas le bon permis, selon les autorités. Certains militants, cependant, ont qualifié cette décision de censure, comme le rapporte Reuters.

Les régulateurs des télécommunications d’Oman ont déclaré au site Web d’information WAF que Clubhouse avait été bloqué en raison d’un «manque d’autorisation appropriée».

«Les demandes de communication similaires doivent obtenir un permis de l’autorité», a déclaré l’Autorité de régulation des télécommunications d’Oman.

«Oman bloque le Clubhouse» était à la mode dans le pays dimanche. Omanis a partagé des captures d’écran de l’application avec un message d’erreur. Ce n’est pas seulement dans le pays où le Clubhouse est bloqué. La Chine a également fait de même le mois dernier.

«Le gouvernement d’Oman prend le gouvernement autoritaire chinois comme modèle et interdit le Clubhouse qui a été utilisé par les Omanais comme un espace pour exprimer leurs opinions librement sans censure gouvernementale», a déclaré l’Association omanaise pour les droits de l’homme dans un communiqué.

L’application, qui est actuellement sur invitation uniquement et disponible uniquement sur iOS, compte plus de 8 millions de téléchargements, et a été populaire dans les pays arabes où les médias sont directement contrôlés par le gouvernement.

Clubhouse a été critiqué pour des rapports de misogynie, d’antisémitisme et de désinformation sur le COVID-19 sur la plate-forme malgré les règles contre le racisme, les discours de haine, les abus et les fausses informations.

L’application avait déclaré qu’elle investissait dans des outils pour détecter et prévenir les abus ainsi que dans des fonctionnalités permettant aux utilisateurs de modérer les conversations.

