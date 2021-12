Oman fixe une exigence d’entrée COVID-19 double jab pour les visiteurs

Les autorités omanaises exigent que les voyageurs étrangers âgés de 18 ans ou plus aient reçu au moins deux doses de vaccin COVID-19 pour entrer au sultanat, a rapporté dimanche l’agence de presse d’État.

Le sultanat a également annulé une décision précédente qui suspendait l’entrée de l’Afrique du Sud, de la Namibie, du Botswana, du Zimbabwe, du Lesotho, d’Eswatini et du Mozambique.

