Omar Chaparro dans le monde de la musique !!!

Il s’avère qu’Omar Chaparro n’est pas seulement un grand comédien et acteur mexicain mais est aussi maintenant un chanteur talentueux, nous vous racontons tous les détails ici dans Music News.

Omar Rafael Chaparro Alvídrez, mieux connu sous le nom d’Omar Chaparro est un comédien, acteur, compositeur, chanteur, producteur, conférencier, animateur de radio et de télévision d’origine mexicaine, en gros c’est un Mexicain talentueux qui est tout un cas d’argent et de talents sauvés bien sûr.

Parmi ses meilleurs films du cinéma mexicain figurent “No manches Frida”, “Asfall from the sky”, entre autres.

Mais la nouvelle est en fait qu’Omar Chaparro a décidé de faire un nouveau single en collaboration avec Joey Montana. La chanson s’appelle “las locuras mías”, et c’est fondamentalement un mélange entre mariachi et un peu de pop et de reggaeton, la réalité est que cette chanson a beaucoup de saveur et nous aimons voir Omar chaparro triompher dans le monde artistique maintenant dans sa facette de chanteur.