Omar Chaparro renoue avec son passé à travers la réalité – El Sol de México

Avec 25 ans de carrière, Omar Chaparro s’est positionné comme l’un des acteurs mexicains avec les plus grands succès au box-office (dans des titres tels que No manches Frida, Suave Patria et Compadres). Il a même fait le saut à Hollywood dans le cadre de la distribution principale du film Pokémon: Détective Pikachu, et sa participation au film Blackout (qui sortira bientôt).

Cependant, ces réalisations n’ont pas permis à l’acteur de perdre la parole. Bien qu’il ait vécu aux États-Unis pendant quelques années, il est très fier de ses racines, et il est convaincu que peu importe le succès d’une personne, il ne doit jamais oublier d’où il vient.

➡️ Restez informé sur notre chaîne Google News

Pour cette raison, il a décidé de faire un tour en moto de son Chihuahua natal, aux côtés de son fils Emiliano, pour se rappeler comment il a vécu sa jeunesse avant la célébrité.

L’acteur a partagé Le soleil du Mexique Au début, son objectif était que son fils se rende compte du travail acharné qu’il a dû faire pour arriver là où il est, mais la plus grande surprise a été lui-même, car aujourd’hui, il valorise davantage le chemin qu’il a parcouru.

“Je n’avais pas prévu ce qui allait se passer avec moi, c’était un choc presque spirituel, pour ainsi dire. Me connecter avec cet enfant, me souvenir de ce dont je rêvais quand je travaillais, je rêvais un jour de faire un film”, il expliqué dans une interview.

«C’était agréable de rencontrer mon professeur de karaté, mes autres professeurs, mes compagnons de tant d’années, qui ne les avaient pas vus depuis des décennies. C’est aussi une fierté de partager avec les gens un peu de l’essence de Chihuahua “.

Ce voyage a été capturé dans une émission de téléréalité de six épisodes intitulée Chaparreando, qui est produite par Eugenio Derbez. Omar a expliqué que son plan initial était de mener à bien le projet aux côtés de ses amis, mais un autre des producteurs lui a suggéré d’inviter Emiliano.

Parce qu’au moment du tournage (qui a eu lieu l’année dernière), il était un peu brouillé avec son fils, les deux considéraient cela comme une opportunité de montrer au public un drame, mais en même temps capturer le processus de renforcement du lien avec Emiliano.

«C’est cool que les gens n’aient pas vu l’un de mes nombreux personnages, mais plutôt qu’ils aient vu un Omar faiblir, en tant qu’être humain, avec des faiblesses comme papa, et me voir tel que je suis, très vulnérable. C’est quelque chose de très intéressant que nous pouvons partager avec le public ».

Lorsqu’on lui a demandé comment leur relation avait changé depuis ce programme, Emiliano, qui était également présent à l’entrevue, a pris la parole et a avoué que lorsque son père revenait d’un voyage, il passait la plupart du temps avec sa mère et ne parlait pas beaucoup. avec lui, un fait qui a définitivement changé après s’être connecté au cours de son voyage.

Le jeune homme a révélé que pour lui l’expérience était compliquée, car il n’aime pas la personne qu’il était au moment de l’enregistrement, mais aujourd’hui il s’aime davantage et se considère comme une meilleure personne.

«C’était aussi un peu étrange que des caméras enregistrent, surtout quand nous étions coincés dans le désert et que nous avions besoin d’aide. Il y avait des cameramen comme ça, avec des téléphones, de l’eau et tout devant nous comme rien, mais ils ne pouvaient pas nous aider parce que c’était une émission de télé-réalité », a-t-il dit. “Maintenant, je suis quelqu’un d’un peu différent, qui n’est plus si mal, j’ai beaucoup changé.”

Chaparreando sera disponible à partir du vendredi 21 mai sur la plateforme Disney Plus.