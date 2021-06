Omar El Hilali va nationaliser l’espagnol

05/06/21 à 22:43 CEST

Roger Payro

Le chemin d’Omar El Hilali vers la première équipe est dégagé. Pas pour le talent, mais pour les rôles. La situation toujours inconfortable d’être étranger à la communauté cessera d’être un obstacle à sa carrière, car comme le rapporte ‘La Grada’ la jeune équipe de jeunes marocains deviendra espagnole à toutes fins utiles la semaine prochaine. À 17 ans, il fait partie des grands talents appelés à faire son chemin au club et cette saison, il a même fait ses débuts avec Vicente Moreno le 4 avril à Albacete.

Ce jour-là, il a joué ses 37 premières minutes avec l’équipe première, devenant ainsi le neuvième plus jeune joueur à le faire dans l’histoire du club. Plus tard et déjà avec l’ascension sous le bras a joué cinq minutes contre Ponferradina et a terminé tout le match contre Alcorcón. L’année dernière, il était juste en Youth B et ses progrès fulgurants le rapprochent de plus en plus de la première division.

Omar est né à L’Hospitalet del Llobregat mais ses parents l’ont inscrit au consulat du Maroc, donc à des fins juridiques, ce n’était pas espagnol. Depuis de nombreux mois maintenant, il travaille pour obtenir la nationalité du pays dans lequel il a été toute sa vie et arrive enfin au meilleur moment de sa carrière encore naissante.

Cette nouvelle, en plus, apporte de la joie dans une sélectionEh bien, plus le talent dans les équipes inférieures du Rouge est grand, mieux c’est. Omar El Hilali a été international avec les catégories Sub du Maroc, atteignant récemment ses débuts avec les Sub-20. Cependant, son avenir est de défendre le drapeau rouge et jaune.. Santi Denia, entraîneur des U-19, songerait déjà à l’appeler pour la prochaine liste.

Il ne reste que Wu Lei

Il y a à peine trois semaines, le même journal ‘La Grada’ révélait que Matías Vargas cessera également d’être extra-communautaire. L’Argentin obtiendra la double nationalité cet été et débutera la saison prochaine avec son nouveau statut. Le ‘Monito’ a occupé cette année en deuxième l’une des deux places disponibles pour les footballeurs non communautaires, l’autre étant pour Wu Lei.

Dans First, cependant, la limite est de trois. De cette façon, seul l’attaquant chinois viendra de l’extérieur de l’UE et le club pourra incorporer jusqu’à deux joueurs sans passeport européen pour former une équipe dont l’objectif principal sera de se consolider à nouveau dans l’élite.