Omar Fraile signe chez Ineos pour les deux prochaines saisons

01/01/2021 à 15:18 CET

Le cycliste espagnol Omar Fraile, jusqu’à cette année à Astana, a signé pour Ineos Grenadiers pour les prochaines saisons, comme le rapporte l’équipe britannique, qui est « satisfaite » de l’incorporation du coureur basque.

« Ineos a toujours été l’équipe avec laquelle vous rêviez de courir, cela a toujours été l’équipe que j’ai recherchée et dans laquelle je voulais concourir », a-t-il déclaré. Frère dans quelques premières déclarations diffusées par l’équipe anglaise.

« C’est une équipe où vous voyez les coureurs travailler ensemble et c’est ce que j’aime vraiment faire, travailler pour mes coéquipiers. Je pense que je m’intégrerai bien et j’ai hâte de travailler avec tout le monde », a ajouté le Biscayen. .

Ineos souligne que Fraile (Santurtzi / Bizkaia, 17/07/1990) est « un spécialiste de l’escalade et des évasions » qui « comprend » dans son palmarès cinq maillots du classement de la montagne », dont » ceux du Tour d’Espagne en 2015 et 2016 « . Il regarde aussi le titre national dans le présent 2021 après » une attaque à la fin » de l’épreuve.

Un triomphe pour lequel Fraile a affirmé avoir travaillé « très dur ». « Je suis généralement celui qui travaille dur pour mes coéquipiers, alors quand vous avez l’opportunité de lever les bras et de franchir la ligne d’arrivée en premier, c’est toujours super spécial », a-t-il avoué. Frère.

« Avoir l’opportunité de porter leur uniforme de champion national pour la saison prochaine, c’est aussi très spécial et gratifiant », a ajouté le santurtziarra.

𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐆𝐫𝐞𝐧𝐚𝐝𝐢𝐞𝐫𝐬, @OmarFraile 🖋️ Le champion d’Espagne a signé un contrat de deux ans à partir de 2022. Vainqueur d’étape TDF et vrai joueur d’équipe, nous avons hâte de courir avec Omar pic.twitter.com/1qDTf1nQ1C – INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) 1er novembre 2021

Même si la victoire qui « fait le plus la fierté de Fraile » est celle qu’il a remportée sur le Tour de France. « C’est celui dont je suis le plus fier car c’est le genre de victoire dont on rêve quand on est enfant. Chaque cycliste sait à quel point cette course est spéciale », a-t-il déclaré.

Mais il a aussi une affection particulière pour celui réalisé à Itzulia (Tour du Pays Basque) : « Dans ma course à domicile, devant ma famille et mes amis. C’est quelque chose que vous n’oubliez pas non plus.

L’un des directeurs d’équipe d’Ineos, Rod ellingworth, a révélé que Frère « C’est un coureur qui est sur son » radar depuis un moment « puisqu’il » a démontré à maintes reprises sa polyvalence en tant que cycliste et sa volonté d’aider et de montrer un soutien indéfectible à ses coéquipiers. «

« Une attitude qui colle très bien à l’esprit d’Ineos. Nous sommes ravis de l’avoir à bord pour la saison prochaine, je pense qu’il s’intégrera parfaitement dans l’équipe », a-t-il résumé. Ellingworth.