Omar Mascarell, le boulon d’Elche

22/10/2021

Le à 14:03 CEST

Le début de saison plus que correct d’Elche se comprend principalement grâce à sa force défensive -et l’apport de Lucas Boyé à l’étage-. Malgré sa défaite à Vallecas, Le groupe Elche s’est montré caillouteux et compact dans cette première étape du championnat, ce à quoi Omar Mascarell contribue de manière capitale.. L’ancien joueur de Schalke 04 a maintenant accumulé trois matchs consécutifs en jouant les 90 minutes et est devenu un incontournable pour Fran Escribá grâce à son travail louable dans le noyau.

Dès le premier instant, Mascarell a montré qu’il pouvait fournir un saut de qualité au centre du peloton d’Elche, mais chaque jour il a grandi. C’est ce qu’il ressent dans son influence sur la construction et -surtout- dans tout ce qui a trait au travail sans ballon : duels aériens gagnés, interceptions, récupérations et tacles. Mais en plus, Omar se démarque aussi avec le cuir : avec une moyenne de 36 passes par match, il est déjà dans le top 5 des joueurs d’Elche avec le plus de livraisons, qui illustre son poids dans la sortie du ballon, peu d’erreurs et beaucoup de sécurité.

Les nombres vous projettent comme l’un des meilleurs milieux de terrain de la Liga en ballons récupérés, interceptions et distance parcourue. Il est essentiel pour sa capacité à parcourir de longues distances après une défaite, mais il est également capable de fournir des jambes pour regarder dans la zone rivale. Il a amélioré Elche en termes de portée et de profondeur, un problème dans lequel il va également plus loin.

Ce week-end, face à l’Espanyol, Omar tentera de continuer à aider son équipe. A cette occasion, il devra arrêter le deuxième ligne de l’équipe catalane et aussi les apparitions de Raúl de Tomás dans la zone des trois quarts derrière justement les milieux de terrain d’Elche.. En comparaison avec les pivots de l’Espanyol, Omar est meilleur que David López ou le blessé Keidi Baré.