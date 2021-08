Omar Morales ravi d’être à l’UFC 266 : Volkanovski vs. Ortega

Le mois prochain, Omar Morales sera très proche de l’or UFC qu’il espère remporter un jour.

Le poids plume UFC en hausse a été réservé pour combattre Jonathan Pearce le 25 septembre à l’UFC 266 à Las Vegas. Cet événement sera mené par la deuxième défense du titre d’Alexander Volkanovski, contre Brian Ortega.

Ce n’est un secret pour personne que le Vénézuélien Morales veut mettre la main à la ceinture à l’avenir et il lui semble bien d’être sur la même carte qui sera jouée pour le titre de sa division.

“Bien sûr que je l’aime parce que j’en vis une partie”, a déclaré Morales à MMA Junkie. «Je vois ces combattants, je vois où je veux être, je vois le type de combattants que je veux combattre. Pour moi, c’est une grande expérience parce que je commence à les étudier et à voir comment ils se comportent. Et une fois que vous avez fait l’expérience de tout cela à tous les niveaux de l’UFC, les voir dans la semaine de combat et dans l’Octogone enlève une partie de votre anxiété et il vous reste le désir de vouloir être là. »

Morales a commencé sa carrière à l’UFC à 155 livres, marquant des victoires dominantes sur Dong Hyun Ma et Gabriel Benitez. Il est ensuite tombé au poids plume fin 2020, mais n’a pas réussi. Omar a subi sa première défaite professionnelle contre Giga Chikadze lors d’une décision unanime.

Le joueur de 35 ans a ensuite rebondi avec une victoire sur Shane Young en mars. Malgré le succès, Morales pense qu’il n’a pas été en mesure de montrer pleinement son potentiel, mais est convaincu que cela changera à l’UFC 266.

«Quand j’ai rejoint l’UFC, je me sentais vraiment bien pour mes débuts contre Dong Hyun Ma. Depuis lors, je ne pouvais plus sentir mon explosivité normale. Mais j’ai réalisé ce qui m’arrivait et j’ai fait face à tous ces problèmes. C’est quelque chose dont je ne parle pas, mais c’étaient des problèmes de santé dont je ne savais pas qu’ils m’affectaient. En ce moment, je suis en bonne santé et je me sens bien. Maintenant, je dois juste travailler pour continuer à monter dans le classement et, bien sûr, un titre à l’avenir ou un match revanche qui ne me laissera pas dormir ».