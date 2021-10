Omar Richards du Bayern Munich profite d’une rare opportunité contre Hoffenheim

Le défenseur du Bayern Munich Omar Richards est venu en Allemagne sachant que le temps de jeu serait difficile à obtenir.

Avec Alphonso Davies, Lucas Hernandez et même Josip Stanisic des options viables à l’arrière gauche, cette saison allait être davantage axée sur le développement à l’entraînement que pendant les matchs. Richards, cependant, a eu l’occasion de montrer son talent contre Hoffenheim lors de la victoire 4-0 du Bayern Munich.

Dans la formation hybride du Bayern Munich (c’est vraiment un arrière-trois, peu importe ce que dit la feuille d’équipe), Richards a eu l’opportunité de pousser offensivement tout en jouant un rôle important au milieu de terrain et dans les zones défensives. Jouant davantage comme un ailier – et suite au récent jeu tactique et positionnel de Davies – Richards a eu la chance de montrer son talent.

« Je suis très heureux d’avoir eu ma chance dans le onze de départ aujourd’hui et que les entraîneurs aient cru en moi. Je suis content de ma performance et de mon équipe. Le plus important est que nous ayons remporté la victoire à domicile aujourd’hui. C’est un peu la chair de poule », a déclaré Richards (tel que capturé par FCBayern.com). « Vous rêvez de choses comme ça quand vous êtes enfant, et en ce moment, j’ai l’impression de vivre mes rêves, le match de Ligue des champions l’autre soir et maintenant mon premier départ pour le Bayern. Cela a été une période incroyable pour moi au club, et je ressens vraiment le soutien des fans dans le stade, c’est incroyable. J’ai apprécié chaque minute aujourd’hui.

Avec sa performance, Richards pourrait bientôt obtenir plus de minutes.