Omar Souleyman détenu et interrogé en Turquie, selon son directeur

Omar Souleyman a été arrêté en Turquie, selon l’Agence France-Presse. Le manager de Souleyman a confirmé la nouvelle, précisant à l’. que le chanteur avait été arrêté pour avoir été interrogé sur des associations présumées avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Souleyman devrait être libéré quelque temps aujourd’hui, selon le rapport.

Né et élevé en Syrie, Souleyman est basé dans le sud-est de la Turquie depuis plus d’une décennie et dirige une boulangerie à Sanliurfa depuis qu’il a fui la guerre civile dans son pays d’origine. Il était une présence régionale très populaire en tant qu’animateur de mariage pendant plusieurs années avant de percer auprès du public américain via le label Sublime Frequencies en 2007 ; Kieran Hebden de Four Tet a ensuite produit Wenu Wenu en 2013 et Bahdeni Nami en 2015. L’album le plus récent de Souleyman était Shlon en 2019, sorti sur le label Mad Decent de Diplo.

Souleyman a décrit ses influences localisées à Vice en 2013 : « La région où je vis est un triangle : il y a des Turcs, des Chrétiens et des Kurdes. J’avais l’habitude de chanter dans chacun de ces domaines. Ils jouent tous leur propre style de musique traditionnelle, alors j’avais l’habitude de chanter dans leur style quand j’allais jouer là-bas.

Ces dernières années, le Parti des travailleurs du Kurdistan a frappé le gouvernement turc par des attentats à la voiture piégée et d’autres actes d’insurrection. Bien que la Turquie, les États-Unis et l’Union européenne aient tous désigné le groupe de près de 50 ans comme une organisation terroriste, le PKK s’inscrit dans une lutte plus vaste et plus compliquée pour l’autodétermination kurde dans la région.