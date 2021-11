Omar Souleyman libéré après un interrogatoire en Turquie

Omar Souleyman a été libéré de détention en Turquie ce matin (19 novembre), après avoir été interrogé dans le cadre d’une accusation de « propagande terroriste », a déclaré son avocat à l’Agence France-Presse. Citant des liens présumés avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), la police turque a arrêté mercredi Souleyman dans la ville de Şanlıurfa, où il dirige une boulangerie depuis qu’il a fui la guerre civile en Syrie. Souleyman nie appartenir à un quelconque groupe militant, a déclaré son manager à ..

Souleyman a commencé sa carrière de chanteur en tant qu’animateur de mariage, avant qu’un contrat d’enregistrement avec Sublime Frequencies ne l’aide à devenir une star mondiale et un incontournable des festivals de musique internationaux. Kieran Hebden de Four Tet a produit son album Wenu Wenu en 2013 et Bahdeni Nami en 2015; L’album le plus récent de Souleyman, Shlon de 2019, est sorti sur le label Mad Decent de Diplo.

Ces dernières années, le Parti des travailleurs du Kurdistan a lancé des attaques d’insurgés contre le gouvernement turc par le biais de méthodes telles que les voitures piégées. Bien que la Turquie, les États-Unis et l’Union européenne aient désigné le groupe de près de 50 ans comme une organisation terroriste, le PKK s’inscrit dans une lutte plus vaste et plus compliquée pour l’autodétermination kurde dans la région.