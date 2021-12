Omar sur Boebert a craché: « L’islamophobie imprègne notre culture, notre politique et même nos décisions politiques »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La représentante Ilhan Omar, D-Minn., a tenu une conférence de presse en réponse aux critiques très médiatisées qui lui ont été adressées par la représentante du GOP Lauren Boebert et a accusé la députée du Colorado d’avoir attaqué des millions d’Américains avec sa rhétorique.

« La vérité est que l’islamophobie imprègne notre culture, notre politique et même nos décisions politiques », a déclaré mardi Omar, qui est musulman et a immigré de Somalie dans son enfance, lors d’une conférence de presse. « Les principaux politiciens du Parti républicain déversent régulièrement une rhétorique haineuse sur une religion qui comprend un groupe diversifié de plus d’un milliard de fidèles pacifiques dans le monde. Cela inclut de prétendre à tort que les musulmans veulent remplacer la Constitution et appliquer la charia, décrivant les musulmans comme intrinsèquement violents . »

La représentante américaine Lauren Boebert, républicaine du Colorado, aux côtés des membres du House Freedom Caucus, appelle les hauts responsables de l’administration, dont le président américain Joe Biden, à démissionner ou à être mis en accusation pour la gestion du retrait militaire américain d’Afghanistan, lors d’une conférence de presse à l’extérieur du Capitole des États-Unis à Washington, DC, le 31 août 2021. (Photo de SAUL LOEB/. via .)

REPRÉSENTANT. ILHAN OMAR RACCROCHE AU REP. LAUREN BOEBERT APRÈS UN APPEL TÉLÉPHONIQUE TENDU

Le différend a commencé lorsque Boebert a récemment été filmée en train de dire à ses partisans qu’elle avait eu une altercation avec Omar dans un ascenseur du Capitole. Elle a dit qu’elle montait dans l’ascenseur avec un membre du personnel lorsqu’elle a vu un officier de police du Capitole courir vers eux « avec de l’inquiétude sur tout le visage » dans le but d’empêcher la porte de l’ascenseur de se fermer.

Boebert a ajouté : « Et j’ai dit : ‘Eh bien, elle n’a pas de sac à dos. Ça devrait aller.' »

Lors de la conférence de presse, Omar a poursuivi : « Mais, le plus omniprésent est la suggestion constante que tous les musulmans sont des terroristes et doivent être craints. Ainsi, lorsqu’un membre du Congrès en exercice appelle un collègue un membre de la » Jihad Squad » et … falsifie l’histoire suggérer que je vais faire exploser le Capitole, ce n’est pas seulement une attaque contre moi, mais contre des millions de musulmans américains à travers ce pays. »

Omar a été rejointe à la conférence de presse par ses collègues démocrates, les représentants Rashida Tlaib, D-Mich., Andre Carson, D-Ind., et Jamaal Bowman, DN.Y., et le terme « islamophobie » a été utilisé à plusieurs reprises au cours de la un événement.

« Malheureusement, l’islamophobie et les crimes haineux contre les musulmans ne sont pas nouveaux dans notre pays », a déclaré Tlaib. « Et je sais que je le sais personnellement parce que j’ai vu, mais en tant que parent, je suis particulièrement blessé par la présence de l’islamophobie au Congrès. »

« L’islamophobie est une maladie qui existe depuis bien trop longtemps, et c’est quelque chose que nous devons attaquer et éliminer », a déclaré Bowman.

Omar a également joué un enregistrement audio d’un message vocal qu’elle dit avoir reçu après l’attaque de Boebert d’un homme qui l’a appelée le mot n et l’a qualifiée de « traître » qui « ne vivra pas plus longtemps ».

Le représentant américain Ilhan Omar (D-MN) s’entretient avec des journalistes après avoir pris une photo avec un groupe bipartite de membres du congrès pour honorer le Mois de la relance nationale au Capitole des États-Unis à Washington, États-Unis, le 27 septembre 2021. (Elizabeth Frantz/.)

BOEBERT S’excuse auprès de la communauté musulmane APRÈS LES COMMENTAIRES D’ILHAN OMAR : « JE L’AI TENDUE »

On a demandé à Omar quelle devrait être la punition de Boebert, le cas échéant, et la membre du Congrès a déclaré que la décision devrait être prise par les dirigeants.

Interrogé sur le rôle de House Minority Kevin McCarthy dans la querelle, Omar a déclaré: « Je ne peux pas parler pour lui. Vous devez poser cette question. Ce que je dirai, c’est que le silence parle de lui-même. S’ils veulent se débarrasser de ce genre de comportement toxique et haineux dans leur conférence, ils doivent prendre des mesures. »

Le chef de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, D-Md., a déclaré mardi que les démocrates laissaient ouverte la possibilité de potentiellement censurer Boebert ou de la retirer de ses tâches en commission alors que le différend entre elle et Omar continuait de couve.

« Nous réfléchissons aux mesures qui devraient être prises », a déclaré Hoyer lorsqu’on lui a demandé si Boebert devrait être déchue de ses fonctions de comité ou censurée.

Boebert a fait face à des réactions négatives et s’est excusé pour le commentaire, mais les deux ont eu une conversation téléphonique au sujet de l’incident qui, selon tous deux, s’est mal passé et s’est terminé avec Omar raccrochant le téléphone avec dégoût.

« Aujourd’hui, j’ai gracieusement accepté un appel de la représentante Lauren Boebert dans l’espoir de recevoir des excuses directes pour avoir faussement prétendu qu’elle m’avait rencontré dans un ascenseur, suggérant que j’étais un terroriste, et pour une histoire de haine anti-musulmane », a déclaré Omar dans une déclaration.

House Freedom Caucus tient une conférence de presse sur l’immigration à la frontière sud, à l’extérieur du Capitole des États-Unis. Avec : Lauren Boebert Où : Washington, District of Columbia, United States Quand : 17 mars 2021 (PISCINE via CNP/InStar/Images de couverture)

« Maintenant, en tant que femme chrétienne forte qui valorise profondément la foi, je ne veux jamais que ce que je dis offense la religion de quelqu’un », a déclaré Boebert dans sa description de l’appel. « Alors je lui ai dit cela. Même après avoir fait une déclaration publique à cet effet, elle a dit qu’elle voulait toujours des excuses publiques parce que ce que j’avais fait n’était pas assez bien. Alors je lui ai réitéré ce que je venais de dire. «

Boebert a ajouté : « Elle n’arrêtait pas de demander des excuses publiques, alors j’ai dit à Ilhan Omar qu’elle devrait présenter des excuses publiques au peuple américain pour sa rhétorique anti-américaine, antisémite et anti-policière. Elle a continué à faire pression, et j’ai continué et puis, le représentant Omar m’a raccroché au nez.

