Omar Sy a appris l’anglais en regardant L’incroyable famille Kardashian ⋆ .

Je viens de passer les huit meilleures minutes de ma vie à écouter le beau Omar Sy parler avec son adorable accent français sur Jimmy Kimmel. Certains jours, j’aime vraiment mon travail. Omar est apparu sur Jimmy Kimmel pour discuter de la deuxième saison de Lupin, qui est sortie sur Netflix vendredi dernier. Lupin est l’émission en langue étrangère la plus populaire sur Netflix aux États-Unis. Omar, qui est sénégalais et originaire de France, a déclaré à Jimmy qu’il avait essayé d’apprendre à parler anglais en regardant CNN lorsqu’il avait déménagé aux États-Unis avec sa famille. Il a dit que les commentateurs parlaient trop vite et qu’il ne pouvait pas suivre. Alors Omar a décidé de feuilleter les canaux. Omar a appris à parler anglais en regardant L’incroyable famille Kardashian. Voici quelques faits saillants :

Il a appris l’anglais en regardant L’incroyable famille Kardashian

Quand je suis arrivé ici, j’ai essayé d’apprendre l’anglais. J’ai commencé à regarder la télévision et j’ai regardé CNN. Ils parlaient si vite. J’ai essayé une autre chaîne et j’ai commencé avec les Kardashian. C’était plus facile à comprendre. En essayant de garder les traditions françaises avec sa famille

Je parle français à la maison, j’essaie de cuisiner une cuisine française, une cuisine sénégalaise. Je pense que mes enfants sont 60% américains, 30% français, 10% sénégalais. C’est un vrai combat. Sur la popularité de Lupin en France

Il fait partie d’une culture. Nous avons grandi avec tous les livres, nous avons beaucoup de séries, même des films. Je joue un personnage qui s’inspire du livre. Nous avons donné au livre une place dans notre émission. C’est un personnage lui-même.

Je craque un peu que regarder les Kardashian était la façon dont Omar a appris à parler anglais. Ils ne sont pas un bon exemple d’anglophones. Cependant, il semblerait qu’Omar ait développé ses compétences en anglais car il le parle mieux que tout le clan Kardashian.

Je suis tellement excité que Lupin se porte si bien aux États-Unis que je pense que cela ouvrira encore plus de portes à Omar sur le marché anglophone. Il est déjà très populaire en France. J’aime une bonne star du crossover. Ai-je mentionné qu’Omar est agréable pour les yeux ? Je pense que c’est génial qu’Omar insuffle toutes les parties de sa culture dans sa vie quotidienne afin qu’il puisse exposer ses enfants à ses racines françaises et sénégalaises. Je pense aussi qu’il est hilarant qu’Omar dise que ses enfants sont pour la plupart américains. Je sais que je regarderai la deuxième partie de Lupin ce week-end parce que j’adore la série. Mais je dois avouer que j’aime aussi regarder Omar Sy.

Entretien complet :

Photos via Instagram et crédit : Emmanuel Guimier pour Netflix

