Omar Vizquel poursuivi pour harcèlement sexuel par l’ancien garçon chauve-souris des Birmingham Barons

Avertissement concernant le contenu : cette histoire contient des détails sur un harcèlement sexuel présumé. Le contenu peut être difficile à lire et perturbant émotionnellement. Un ex garçon chauve souris des Barons de Birmingham, une filiale des Chicago White Sox Double-A, est exigeant à Omar vizquel pour harcèlement sexuel. L’ancien garçon chauve-souris, atteint d’autisme, affirme avoir été “la cible de harcèlement sexuel en raison de son handicap”.

La plainte indique qu’en 2019, Vizquel, alors directeur des Barons, “a exposé à plusieurs reprises son pénis en érection à (lui) et l’a forcé (à) se laver le dos sous la douche”.

Le procès, déposé vendredi devant le tribunal de district des États-Unis en Alabama, désigne également les White Sox et les Barons comme défendeurs. Selon la plainte, le travailleur a déclaré que ses superviseurs et anciens formateurs Vizquel « Ils se moquaient du harcèlement sexuel, aggravant encore le traumatisme et l’humiliation » qu’il a subis. Le procès, qui allègue des violations de l’Americans with Disabilities Act, affirme qu’il a été « constructivement licencié » de son poste à la suite du harcèlement.

Vizquel n’a pas répondu à un message vocal demandant un commentaire. Les White Sox ont déclaré dans un communiqué: “Après avoir appris pour la première fois un incident présumé fin août 2019, les White Sox de Chicago ont mené une enquête interne qui a abouti à la fin de la relation de l’organisation avec Omar vizquel. En raison d’un litige en cours, les White Sox ne commenteront pas davantage les allégations incluses dans ce procès pour le moment. »

Un haut responsable des Barons n’a pas immédiatement répondu à un e-mail demandant un commentaire. Le ancien garçon chauve souris Il a également déposé une plainte pour discrimination auprès de la Commission pour l’égalité des chances dans l’emploi, qui a enquêté et a rendu une décision le 3 juin 2021 selon laquelle l’ancien garçon chauve-souris avait été « soumis à harcèlement sexuel et discrimination fondée sur le handicap et qu’il a été licencié déguisé », selon la plainte.

Selon la plainte, ancien garçon chauve souris, qui a 25 ans, “a des handicaps importants dans le traitement de l’information, la gestion des situations stressantes, le maintien des relations interpersonnelles et des activités telles que la conduite et le travail.” (L’Athletic ne nomme pas les victimes potentielles de crimes sexuels sans leur consentement.)

La plainte indique que l’ancien Garçon chauve souris Il a eu une enfance difficile et a souvent été taquiné et ciblé en raison de son handicap, ce qui l’empêchait de nouer des relations étroites. Lorsqu’il a été sélectionné pour travailler comme l’un des cinq garçons chauve-souris des Barons en 2019, il a déclaré qu’il “se sentait pour l’une des premières fois de sa vie qu’il faisait partie d’une équipe”. Il a dit qu’il considérait Vizquel comme un ami”.

Le 22 août 2019, le ex garçon chauve-souris Il a dit qu’après un jeu sur lequel il avait travaillé, Vizquel Il lui a tendu une paire de chaussures de douche et a dit à l’ancien garçon chauve-souris de le suivre, après quoi Vizquel s’est déshabillé, est entré dans la douche et a refait surface avec une gaffe, ordonnant à l’ancien garçon de chauve-souris de lui laver le dos. Selon la plainte, l’ancien garçon chauve-souris a déclaré qu’il était “humilié, intimidé et effrayé de ce qui se passerait s’il désobéissait”.

Comme . l’a signalé précédemment, Vizquel Il a été suspendu à salaire par les White Sox alors qu’ils enquêtaient sur sa conduite vers la fin de la saison 2019, avant de le licencier en septembre. Le procès allègue que les White Sox avaient une connaissance “réelle ou suspectée” d’incidents similaires antérieurs dans l’histoire de la formation de Vizquel.

La plainte affirme qu’en 2015, un batboy des Detroit Tigers a tweeté «Omar vizquel il m’a dit que le garçons chauve-souris dès le premier jour, ils doivent nettoyer le dos des autocars dans les douches ». Vizquel était l’entraîneur de la première base des Tigres de 2013 jusqu’à la fin de la saison 2017.

Contacté par ., le bat boy de Detroit a déclaré qu’il pensait que le commentaire de Vizquel C’était étrange, mais il l’a pris comme une blague. L’assistant a dit qu’il n’avait pas lavé le dos de Vizquel.

La plainte allègue que « les White Sox, leurs affiliés des ligues mineures, y compris les Barons, ont considéré que harcèlement sexuel comme un simple divertissement et aucune mesure corrective ou corrective n’a été prise. ”

La conduite de Vizquel a fait l’objet d’une enquête par MLB à la fois en raison de l’incident allégué avec les barons et en raison de plaintes de violence physique et psychologique de la part de sa femme ; qui comprenait une arrestation en 2016 pour voies de fait au quatrième degré dans l’État de Washington, pour laquelle Vizquel n’a pas été poursuivi.

Un porte-parole de la MLB n’a pas répondu à un message laissé sur l’état de leur enquête.

Avec des informations et une image de . (Katie Strang, James Fegan et Ken Rosenthal).