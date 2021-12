Omar Vizquel se dirige vers un record historique de votes perdus

Ancien arrêt-court vénézuélien Omar Vizquel, continue de perdre le soutien dans les scrutins en faveur du Salle de la notoriété des Ligue majeure de baseball – MLB et se dirige vers un enregistrement historique de voix perdues.

Omar Vizquel, que pour beaucoup, il devrait être dans le Hall of Fame accompagnant Luis Aparicio comme l’autre vénézuélien, cela en raison de sa carrière professionnelle dans les ligues majeures, il a eu de très mauvais votes dans la classe 2022 (pour être honnête) et il continue de perdre le soutien des électeurs, à tel point qu’il est actuellement l’ancien joueur avec le plus de votes perdus et est en route vers un record historique, qui appartient à Alan Trammell.

Comment se porte Vizquel en classe 2022 ?

Vizquel, après 77 bulletins de vote en direction du Temple de la renommée, a un total de -25 de votes perdus, le plus grand nombre dans la route actuelle et n’est que six derrière le Trammell susmentionné, qui a atteint -31 dans la classe de 2014, sans aucun doute. quelque chose qui inquiète et qui s’il continue d’ajouter, pourrait lui laisser moins de 5% pour rester sur les bulletins de vote du temple des immortels de la MLB.

Combien de voix faut-il ?

Après les 77 premiers scrutins révélés, qui représentent 19,6% des voix, le Vénézuélien Vizquel est en position # 21 des membres du scrutin, ne recevant jusqu’à présent que huit voix (77-8), ce qui fait un pourcentage de 10,4 %.

Antécédents

Vote

Dans les premières années du scrutin, Omar Vizquel a obtenu les numéros suivants :

2018 (37,0%) 2019 (42,8%) 2020 (52,6%) 2021 (49,1%)

Nombres

De 1989 à 2012, Vizquel a enregistré 2 877 coups sûrs, 80 circuits, 951 points produits, 1 445 points marqués, 404 bases volées, AVG de 0,272, OBP de 0,336, OPS de 0,688 et SLG de 0,352.

