Omari Hardwick joue dans le film Netflix dirigé par Halle Berry “ The Mothership ” ⋆ .

Acteur de pouvoir Omari Hardwick a rejoint le Halle Berry-led drame de science-fiction Netflix The Mothership.

Deadline a récemment rapporté que Hardwick avait signé le drame qui mettra en vedette l’actrice primée aux Oscars Berry dans le rôle de Sara Mose, une femme qui doit naviguer dans sa vie après la disparition de son mari de leurs terres agricoles l’année précédente. Elle découvre bientôt un objet extraterrestre sous sa maison. Sara et ses enfants courent contre la montre pour savoir quel est le lien entre cet objet et la disparition du chef de leur famille.

On ne sait pas encore quel rôle Hardwick assumera dans un casting qui se vante également Jean Ortiz et Molly Parker. Baie et Danny Stillman sera le producteur exécutif du drame de science-fiction pour Netflix et MRC Film. Scénariste de Bridge of Spies, nominé aux Oscars Matthieu Charman, qui a écrit le scénario, sera à la barre en tant que réalisateur.

Hardwick n’a pas encore commenté son nouveau rôle mais n’est pas étranger aux rôles qui s’écartent de la norme. Il peut actuellement être vu dans Zach SnyderLe drame zombie de Netflix Army of the Dead dans le rôle de Vanderohe. Il a expliqué à Collider ce qui lui était passé par la tête alors qu’il filmait son personnage en train de se faire mordre.

“Mais à la fin du film, je pense que j’en étais mentalement, ‘Wow, c’est drôle, la parodie.’ Bien sûr, vous le voyez rire, car en se regardant dans le miroir, c’est beau que cela ait été mis en place pour que je doive vraiment me disséquer. « Miroir miroir sur le mur, qui est vraiment le plus confus de tous ? » », a déclaré Hardwick au point de vente.

En se préparant pour le rôle de Vanderohe, Hardwick savait qu’il devait mettre en pratique ce que le personnage philosophait.

Acteur Omari Hardwick (photo de JC Olivera / .)

«À ce stade, c’est ce gars qui pensait qu’il avait peut-être compris certaines choses. Autant qu’il savait en entrant, il lui reste encore des choses à comprendre. Il se regarde à la fin comme : « Wow, d’accord, alors toutes les philosophies que j’ai rejetées fonctionnent-elles maintenant ? Est-ce qu’ils me sauvent ou ne sont-ils que ça ?’ », a déclaré l’acteur.

“Et donc je pense que nous laissons mon visage sous la forme d’un point d’interrogation, et je pense que c’est là que j’ai essayé de le jouer, cet espace d’être interrogatif et non un point.”

Hardwick voulait également que le public décide par lui-même de la suite des événements.

« Je ne voulais pas être déclaratif, je voulais être un point d’interrogation à la fin. Si mon visage pouvait être comparé à quoi que ce soit d’exclamation, c’était celui d’un point d’interrogation.

Quant au rôle dont il se souvient le plus – James St. Patrick sur Power – Hardwick a déclaré Gros Joe plus tôt ce mois-ci qu’il a presque transmis son personnage de signature.

“Je le craignais pour de nombreuses raisons, vous savez”, a déclaré Hardwick dans The Fat Joe Show.

Hardwick craignait de mettre une franchise sur ses épaules, mais a finalement cru qu’il le pouvait.

«Je pense que j’étais à l’aise avec les gens qui disaient, ‘yo ce gamin Omari vraiment, ce n-a voler des scènes’, et je n’ai jamais été ce type qui essayait de voler des scènes, j’étais tellement habitué à l’athlétisme et à faire partie d’un l’équipe, mais je suppose que quel que soit mon cadeau, j’ai été confronté à une insécurité grave de pousser ce cadeau vers le bas », dit-il.

«… Et en ce qui concerne le fait d’être ‘le gars’ dans l’espace d’être l’acteur principal, j’ai l’impression d’avoir poussé, poussé et poussé.

