Omarion aborde les blagues COVID – « Je suis un artiste, pas une variante »

Crédit photo : Niyo TV

Omarion s’est adressé à TikTok pour aborder les blagues sur la variante omicron qui ne cessent de surgir.

« Bonjour, c’est Omarion », a déclaré l’artiste R&B dans la première des trois vidéos publiées sur le réseau social. « Alors s’il vous plaît, sachez que si vous me rencontrez dans la rue, vous n’avez pas à vous isoler pendant cinq jours », dit Omarion.

La vidéo suivante présente le rappeur parlant de son tube de 2005, « Touch ». « Ce qu’il est important de ne pas me toucher et de garder vos distances, parce que vous savez que c’est censé être, vous n’avez pas besoin d’un test négatif pour danser sur ma musique », poursuit l’artiste. Dès que les vidéos de blagues ont été publiées, elles sont devenues virales, accumulant plus de 100 000 vues chacune.

Dans une autre vidéo sur Genius.com, Omarion continue la blague, disant qu’il n’est pas une variante.

« Je sais qu’il y a eu beaucoup de confusion en ligne récemment, alors mes avocats m’ont demandé de lire ceci », a déclaré l’artiste. « Moi, Omarion, je suis musicien et artiste – vous le saviez – pas une variante, OK. La dernière fois que j’ai dû le faire, c’était en 2000, lorsque tout le monde a confondu Y2K et B2K », poursuit-il, faisant référence à son passage dans le groupe de garçons. « Ce n’est pas comme ça que c’est censé être, mais sérieusement, je veux vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année en toute sécurité. Paix. »

Omarion a abordé les préoccupations en plaisantant sur les réseaux sociaux après que plusieurs personnes ont fait des blagues. Dans une capture d’écran, LaKeith Stanfield a envoyé au chanteur un DM disant: « Tu gâches Noël pour tout le monde, smh. »

Les médias sociaux continuent de s’amuser en confondant Omarion avec la variante omicron de COVID-19. Le CDC note que la variante Omicron peut se propager «plus facilement» que les autres variantes avant elle. Il recommande également les vaccinations et le masquage comme outils pour aider à lutter contre la pandémie.

Omarion a sorti six albums en tant qu’artiste solo, dont deux ont atteint la première place du Billboard 200. Son travail le plus récent fait équipe avec Bow Wow et Soulja Boy pour un single de 2021, « EX ».