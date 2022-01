Omarion explique de manière hilarante qu’il n’est PAS la variante Omicron

Lire du contenu vidéo

@omarion / TikTok

L’Omicron/Omarion des blagues ont atteint la source – et l’homme (pas la variante) est là pour remettre les pendules à l’heure sur la différence entre lui-même … et une nouvelle souche de COVID.

Le chanteur/danseur B2K s’est tourné vers TikTok pour le début de 2022 avec une sorte de message d’intérêt public – trois d’entre eux en fait – pour le réveillon du Nouvel An, qui explique en quoi il n’est PAS la variante Omicron … malgré son nom souvent confus pour cela, et certaines mauvaises réactions apparentes des fans.

Je ne peux pas vous supporter. . Joyeuses fêtes. Mousse de mer. base vers le haut. Le soleil s’éclaire. Envoi d’amour et d’énergie de guérison à tous. ❤️‍🔥🎯✨#Omicron pas #Omarion 🧘🏾‍♂️ ✨🙅🏾‍♂️🦠🥷🏾🔪 pic.twitter.com/7xDqEsmpoW – OMARION (@Omarion) 25 décembre 2021 @Omarion

Omarion commence sa première vidéo en disant simplement… c’est Omarion, un artiste, et pas Omicron… ce qui signifie que si vous le rencontrez dans la rue, vous n’avez pas d’isolement par la suite — vous n’avez pas non plus besoin d’un test négatif danser sur sa musique. ??

Sa deuxième vidéo est assez similaire – mais cette fois, il note … oui, vous ne devriez probablement pas le toucher ou vous approcher trop près de lui en général … mais cette règle n’a rien à voir avec le fait qu’il puisse donner personne COVID.

Il n’y a rien de plus curatif que la musique ou un bon rire. Je suis reconnaissant de pouvoir offrir les deux aux gens… Du défi de la danse omarion à la superposition de la nouvelle variante, Internet est à jamais invaincu. Pendant que nous rions, restez en sécurité et en bonne santé. – OMARION (@Omarion) 1er décembre 2021 @Omarion

Et enfin… Omarion devient (plutôt) sérieux, en lisant une lettre qu’il dit que ses avocats voulaient qu’il l’épelle suite à une « confusion » sur Internet. Il dit encore qu’il est Omarion – le chanteur et artiste – et PAS la variante … alors gardez les DM froids et respectueux.

Cela couronne une blague courante sur les gens qui prennent l’un pour l’autre … et Omarion est tout à fait dans le coup.