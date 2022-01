Omarion veut que tout le monde sache qu’il n’est en aucun cas lié à la nouvelle souche de coronavirus, omricon. Le chanteur a fait l’objet de nombreuses blagues en ligne en raison des similitudes de son nom. Il a récemment plaisanté lors d’une émission télévisée pour sonner en 2022. « Le réveillon du Nouvel An, c’est Omarion », a-t-il commencé. « Maintenant, je sais qu’il y a eu beaucoup de confusion en ligne récemment, alors mes avocats m’ont demandé de lire ceci : moi, Omarion, je suis musicien et artiste, vous le saviez. Pas une variante OK. » La dernière fois que j’ai dû le faire, c’était en 2000, lorsque tout le monde a confondu Y2K et B2K. Ce n’est pas comme ça que c’est censé être. Non, mais sérieusement, je voulais vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année en toute sécurité. Paix. »

Omarion est devenu célèbre en tant que chanteur principal du quatuor R&B et hip hop B2K. Ils ont sorti cinq albums à succès, dont une compilation des plus grands succès, un album de vacances et une bande originale d’accompagnement à leur film de danse, You Got Served. Le groupe a conquis le cœur des adolescentes du monde entier et a effectué des tournées tout aussi réussies aux côtés de Bow Wow, Mario et IMX. Mais au plus fort de leur succès, le groupe se sépare en 2004.

.@Omarion, à ne pas confondre avec qui que ce soit ou quoi que ce soit d’autre, est là pour vous souhaiter une bonne et heureuse année en toute sécurité ! ❤️ #RockinEve pic.twitter.com/A2PcKeTtVQ – Le réveillon du Nouvel An (@RockinEve) 1er janvier 2022

Omarion s’est lancé dans une carrière solo et a sorti son premier album O en 2005 qui comprenait le premier single du même titre et le morceau de danse « Touch ». Il a ensuite joué dans la série de téléréalité VH1 Love & Hip Hop: Hollywood pendant deux saisons. Son plus gros single solo est la collaboration de 2014 « Post to Be » avec Chris Brown et Jhene Aiko. Il a retrouvé son groupe de garçons pour le Millenium World Tour 2019 et en est maintenant à la deuxième étape de la tournée sans les membres du groupe gis.

Mais malgré son succès, il est maintenant un mème lié à la pandémie mondiale. Et après son message du Nouvel An, les blagues continuent d’affluer.

Aucune affection pour personne

Je n’ai embrassé personne le jour de l’An parce que j’essaie de #StopTheSpread of the Omarion virus – Hendrix (@LijHendrix) 1er janvier 2022

Les bisous et les câlins sont généralement le moyen d’apporter la nouvelle année avec vos proches. Avec la façon dont le virus se propage, ce n’est pas ce tour.

Au moins nous serons en sécurité à l’intérieur

Tout le monde passe le Nouvel An avec des vibrations authentiques, c’est brut. Cet Omarion a des mfs dans la maison en train de faire des conneries avec eux. Ce sera une bonne année pour tout le monde – RIP23 (@23kari__) 1er janvier 2022

Au moins, les gens sont en sécurité, ou du moins certains. Espérons que si les gens suivent les directives, tout cela sera bientôt terminé.

Tu peux encore l’attraper

A tous ceux qui sont restés en Bonne Année ! À tous ceux qui sont restés à l’écart, Omarion venant pour ce cul. pic.twitter.com/lXgK8g4cyy — SOLANGE BABYMAMA 🤰🏽 (@WEARYHRT) 1er janvier 2022

C’est mieux dedans que dehors pour beaucoup. Des millions de personnes ne prennent pas le risque d’aller à des fonctions de n’importe quelle occasion en raison de la dernière variété.

blagues sur lui

Yoooooo… ils N’ONT PAS juste étiqueté Omarion Omicron à l’occasion du réveillon du Nouvel An. Est-ce que quelqu’un d’autre a vu ça ? – JD Williams (@JDWilliamsEnt) 1er janvier 2022

Même le réseau avait des blagues. À la fin de son message, l’orthographe a été ajustée.

Sonne familier

Et c’est exactement ce que dirait une variante https://t.co/NCZsOUevg3 – Muse✨ (@YearOfTheMuse) 1er janvier 2022

Avec la façon dont le coronavirus a muté depuis le début de la pandémie, beaucoup se demandent quand elle prendra fin. Cet utilisateur de Twitter dit que le message d’Omarion est redondant, tout comme le virus.

