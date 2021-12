OMD India nomme Anisha Iyer au poste de directrice générale

Dans son nouveau rôle, Iyer sera chargée de diriger la vision organisationnelle et de diriger les objectifs stratégiques dans l’ensemble de l’entreprise.

OMD, le réseau média d’Omnicom Media Group India, a nommé Anisha Iyer au poste de président-directeur général. La nomination est effective à partir de janvier 2022. Dans son nouveau rôle, Iyer sera chargée de diriger la vision organisationnelle et de diriger les objectifs stratégiques dans l’ensemble de l’entreprise. Elle se concentrera sur la direction d’équipes prêtes pour l’avenir, l’amélioration des relations avec les clients et la fourniture des meilleures solutions à tous les niveaux. Iyer rapportera à Kartik Sharma, PDG du groupe, Omnicom Media Group India. « Anisha incarne efficacement la vision d’OMD. Avec ses prouesses numériques et son esprit créatif, je suis convaincu qu’elle mènera l’organisation vers de plus hauts sommets et accélérera la dynamique de croissance », a déclaré Sharma.

Iyer apporte avec elle plus de 18 ans d’expérience dans le domaine de la publicité. Elle a travaillé avec des agences telles que Mindshare, Madhouse et Group M. Elle est reconnue pour avoir fourni des solutions de pointe et des stratégies de premier ordre à une gamme de clients couvrant FMCG, pharma, automobile, voyage, télécommunications, e-commerce, commerces de détail et d’alimentation.

Iyer a été associé à Omnicom Media Group dans différents rôles. Elle a rejoint OMD en 2019 en tant que directrice générale pour la Malaisie. Plus tôt cette année, elle a rejoint OMG Thaïlande en tant que chef de produit. C’est une leader passionnée et axée sur les personnes qui est reconnue pour sa croissance commerciale, sa planification stratégique et sa transformation numérique cohérentes, a déclaré OMD dans un communiqué.

« Grâce à sa compréhension de nos clients, de l’industrie et du marché, elle est sans aucun doute la remplaçante inimitable pour ce poste. Nous sommes impatients de l’accueillir à nouveau en Inde et de travailler avec les parties prenantes pour libérer un plus grand potentiel et permettre à nos clients de prendre de meilleures décisions, plus rapidement », a déclaré Sharma.

Selon Iyer, le marché indien a subi des changements importants depuis la pandémie et c’est une période difficile mais passionnante pour se joindre à la barre. « C’est une période charnière pour notre industrie et je suis ravie de naviguer dans le courant d’une collaboration créative avec les parties prenantes et de conduire OMD India vers de nouvelles voies de croissance et de développement », a-t-elle ajouté.

