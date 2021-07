OMD India nomme Udhayakumar Pasupathi comme nouveau responsable du bureau de Chennai de la société

Pasupathi se joint à 12 ans d’expérience diversifiée et prolifique dans l’industrie

OMD India a intégré Udhayakumar Pasupathi en tant que nouveau responsable du bureau de Chennai de la société, relevant de Sulina Menon, directrice de la clientèle, OMD India.

Pasupathi est diplômé d’un MBA en marketing et compte 12 ans d’expérience diversifiée et prolifique dans l’industrie. Il a passé les neuf dernières années chez Mindshare où son rôle le plus récent était celui de responsable de cluster à Bangalore. Il a également travaillé avec Lodestar UM et a porté plusieurs chapeaux en tant que planificateur, chef d’équipe, stratège et consultant média. Les rôles de Pasupathi ont tourné autour de la fourniture de solutions stratégiques intégrées aux marques, y compris des noms tels que Max Fashion, Lifestyle, Home Center et Eenadu, entre autres.

« Udhaya, fort de son expérience et de son expertise, rejoint notre équipe de Chennai. Nous sommes convaincus que nous bénéficierons grandement des idées qu’il apportera. Je suis particulièrement enthousiasmé par la croissance à venir et j’ai hâte de poursuivre collectivement une foule de nouvelles opportunités », a déclaré Menon.

« Nous tous chez OMD attendons avec impatience les nouvelles perspectives d’Udhaya combinées au riche répertoire de connaissances de l’industrie qu’il a accumulées au fil des ans. Il y a des voies de croissance passionnantes à venir, et nous sommes impatients de les débloquer ensemble », a ajouté Priti Murthy, PDG d’OMD India.

« Cela fait plus d’une décennie d’expérience, d’apprentissages et de leadership dans le domaine de la stratégie et de la planification des médias, et il n’y a sûrement pas de meilleur endroit pour marquer 12 ans qu’OMD. Avec son vaste réseau mondial et son environnement axé sur la croissance, j’ai hâte d’être dans un espace où, ensemble, nous prenons littéralement de meilleures décisions, plus rapidement », a déclaré Pasupathi dans son nouveau rôle.

