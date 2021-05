OMD India remporte le mandat de communication de Cuemath

OMD India veillera à répondre à la demande du marché en atteignant les zones géographiques inexploitées

OMD India, une agence d’Omnicom Media Group et filiale d’Omnicom Group, a décroché le mandat de communication de la plateforme edtech Cuemath suite à un pitch multi-agences.

Cuemath propose des programmes d’apprentissage des mathématiques et de codage en ligne en direct pour plus de 200 000 élèves de 12e année dans tous les conseils scolaires, répartis dans 20 pays, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, les Émirats arabes unis, Singapour, le Canada, la Thaïlande, l’Indonésie, l’Égypte, le Nigéria et l’Inde , Népal, Bangladesh, entre autres.

En tirant parti de la plate-forme de données locale d’OMD, Omni, les créations de Cuemath seront planifiées et optimisées par des informations basées sur l’analyse pour atteindre les consommateurs cibles grâce à une communication personnalisée. Omni conduit la planification créative d’une manière innovante qui inclut une exécution ciblée menant à de meilleurs résultats commerciaux. Priti Murthy, PDG d’OMD, estime que la plate-forme de marketing et d’analyse de précision aidera à atteindre les KPI commerciaux du client en créant des stratégies ciblées pour communiquer au public dans un environnement familier.

«Chez Cuemath, nous croyons qu’il est important de rendre les enfants du monde excellents en mathématiques et en codage, et créons des résolveurs de problèmes invincibles qui continueront à résoudre les plus grands problèmes de l’humanité. Étant donné qu’OMD est armé des outils technologiques indispensables basés sur des données en temps réel, précises et représentatives, nous prévoyons d’utiliser leur force non seulement pour remplir notre mission, mais aussi pour créer un impact maximal », Arvind Iyer, directeur marketing de Cuemath, indiqué sur l’association avec l’agence.

En raison de la perturbation provoquée par la pandémie de Covid-19 et d’une augmentation significative de la plate-forme d’apprentissage en ligne par conséquent, OMD Inde veillera à répondre à la demande du marché en atteignant les zones géographiques inexploitées qui ont besoin de connaître la puissance d’une plate-forme comme Cuemath et comment il peut lutter contre les facteurs de peur entourant les mathématiques chez la plupart des enfants scolarisés.

