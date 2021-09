OMD sortira trois tubes de l’ère de l’architecture et de la moralité sur vinyle 12 pouces

Manœuvres orchestrales dans le noir (OMD) ont annoncé qu’ils sortiront “Souvenir”, “Joan Of Arc” et “Maid Of Orleans”, les singles à succès internationaux de leur album de 1981, Architecture and Morality, sur vinyle 12″ le 15 octobre sur UMC/EMI. L’annonce fait suite à leur incroyable livestream “You Me & OMD” à l’Indigo de Londres à l’O2, qui a permis de collecter des fonds pour les acteurs et l’équipe dont les moyens de subsistance ont été affectés par Covid-19,

Sorti en 1981, Architecture & Morale était le troisième album studio d’OMD défiant le genre. Son utilisation emblématique du Mellotron et des échantillons choraux a été saluée par la critique internationale et s’est vendue à plus de quatre millions d’exemplaires dans le monde. Les trois singles de l’album, “Souvenir”, “Joan Of Arc” et “Maid Of Orleans”, ont tous atteint le top 5 du classement des singles britanniques et se sont vendus à un total de huit millions d’exemplaires combinés. C’était un album qui consolidait davantage OMD en tant que rois du monde synth-pop.

« Le succès d’Architecture and Morality nous a tous pris par surprise », a commenté Andy McCluskey. « Une fois de plus, nous avions suivi notre raison d’être de changer de style musical, mais nous semblions vraiment avoir trouvé un son qui a trouvé un écho auprès d’un large public. Les trois singles “Souvenir”, “Jeanne d’Arc” et “Maid of Orleans” se sont tous classés parmi les cinq premiers au Royaume-Uni. À ce jour, ils restent la « Sainte Trinité » au milieu de nos performances sur scène et la réaction du public est toujours ravie. »

Maintenant, pour la première fois, le groupe sortira les tubes sous forme de trois singles de 12 pouces sur un vinyle coloré à 45 tours. Le vinyle contient une pochette triple gatefold, un tableau argenté et des détails en relief ainsi qu’une carte de téléchargement.

OMD se lancera également dans une tournée des arènes au Royaume-Uni en novembre, qui verra le groupe interpréter des chansons de ‘Architecture & Morality’, ainsi que bien d’autres de leur légendaire back-catalogue. La tournée s’arrêtera à l’Eventim Apollo de Londres, ainsi que deux spectacles dans la ville natale au Liverpool Empire et à l’Olympia. Visitez le groupe site officiel pour plus d’informations.

Liste des pistes de singles 12″ :

Single 1 : Souvenir (face A)

“Souvenir”

« Mouvement et cœur » (version Amazon)

“Sacre Coeur”

Single 1 : Souvenir (face B)

« Souvenir » (Démo)

« Chant de choeur » (Mélange brut)

“Motion & Heart” (Live à Drury Lane, 1981)

Single 2: Jeanne d’Arc (face A)

“Jeanne d’Arc”

« Le roman du télescope (inachevé) »

“Jeanne d’Arc (live à Drury Lane, 1981)”

Single 2: Jeanne d’Arc (face B)

“Jeanne d’Arc” (Mélange brut)

“Nouvelle chanson” (Géorgie démo)

“Elle s’en va” (Démo)

Single 3: Maid Of Orleans (face A)

« Pucelle d’Orléans (La Valse Jeanne d’Arc) »

“La navigation”

“Sealand (démo)”

Single 3: Maid Of Orleans (face B)

“Sous-marins”

« Maid of Orleans (Démo) »

“Jeanne d’Arc (Maid of Orleans)” (Live à Drury Lane, 1981).

