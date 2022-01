Omega Seiki Mobility obtiendra le groupe motopropulseur de la société coréenne Jae Sung Tech Co., LTD

Omega Seiki Mobility et Jae Sung Tech Co., LTD se sont associés pour développer un nouveau groupe motopropulseur électrique en Inde dans les usines OSM de Faridabad et Pune.

Omega Seiki Mobility (OSM) a signé aujourd’hui un protocole d’accord avec le fabricant coréen de groupes motopropulseurs électriques JAE SUNG Tech Co., LTD pour s’approvisionner en groupes motopropulseurs électriques en Inde. Le partenariat donnera naissance à une nouvelle JV – OSM JAE SUNG Tech Co., LTD. De ce partenariat, un groupe motopropulseur tout électrique Ra314 sera le premier produit, et il sera utilisé dans le camion électrique Rage+ d’OSM. Cependant, la mise en œuvre n’aura lieu que d’ici le premier trimestre de l’exercice 23.

OSM fabriquera le nouveau groupe motopropulseur Ra314 dans ses installations de Faridabad, Haryana et de Pune. Alors que Jae Sung mettra son expertise en développement de groupes motopropulseurs à profit dans le cadre de la JV avec OSM, la marque indienne vise à localiser la production et à réduire les coûts de fabrication. De plus, OSM calibrera le groupe motopropulseur Ra314 en fonction des conditions de conduite indiennes.

Le nouveau groupe motopropulseur électrique est classé IP-67 et, comme le prétend le constructeur automobile, il est 30 % plus efficace et plus de 20 % plus léger que le groupe motopropulseur existant de la marque. Il utilise une conception de moteur-boîte de vitesses intégrée, ce qui contribue à une réduction significative du poids et à une efficacité accrue. De plus, l’utilisation de cette architecture intégrée permet de réduire le nombre total de pièces mobiles et, par conséquent, de réduire l’usure globale du groupe motopropulseur.

Le Ra314 est censé être largement testé par OSM, et il dispose d’une large plage de températures de fonctionnement de +50 °C à -20 °C.

Commentant le partenariat, M. Uday Narang, fondateur et président d’Omega Seiki Mobility a déclaré : « OSM a toujours cru en l’innovation constante et s’efforce toujours de faire de son portefeuille de produits une longueur d’avance sur la concurrence. Avec cette coentreprise, je suis sûr que le Rage+ sera une proposition de valeur encore meilleure. Non seulement la nouvelle unité de puissance annoncera une nouvelle ère d’intégration en amont rendant nos produits plus efficaces. Nous utiliserons également l’architecture intégrée et modulaire de Ra314 pour créer des solutions d’alimentation personnalisées que d’autres fabricants de véhicules électriques en Inde pourront utiliser, contribuant ainsi à une adoption plus rapide des véhicules électriques en Inde.

M. Lee Hyunjin, PDG de JAE SUNG Tech Co., LTD, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Omega Seiki Mobility, qui est un pionnier dans la fabrication de véhicules électriques. L’architecture et l’intégration globales de notre groupe motopropulseur ont été développées dans un souci de flexibilité pour nous permettre de nous adapter rapidement aux changements et développements en cours dans l’industrie. En tant qu’entreprise technologique, Jae Sung croit toujours au développement de solutions innovantes respectueuses de l’environnement et rentables. Je suis convaincu que nos technologies de pointe, notre solide expérience en ingénierie, combinées à l’expertise de fabrication d’OSM en Inde, nous aideront à renforcer notre partenariat et à réussir ensemble dans ce segment en croissance rapide.

