OMG dénombre plus de 25% alors que les échanges voient des entrées record après l’instantané de BOBA Airdrop

La hausse dans la période précédant l’instantané du largage aérien et la vente qui s’ensuit est liée au commerce « acheter la rumeur, vendre le fait » souvent observé sur les marchés boursiers et récemment observé dans le bitcoin. Le concept est basé sur la conviction que les acteurs du marché, étant tournés vers l’avenir, ont tendance à acheter un actif lorsqu’ils s’attendent à des développements positifs et prennent des bénéfices, faisant baisser le marché lors de la confirmation de la nouvelle.

