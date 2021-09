OMG Jake de State Farm est dans NBA 2K22

in

2K Sports s’efforce constamment de faire de sa série NBA 2K la représentation la plus authentique de l’expérience de basket-ball professionnel sur et en dehors du terrain. Le développeur a porté cette ambition à de nouveaux sommets avec NBA 2K22, mettant le célèbre porte-parole Jake de State Farm dans le jeu. Vraiment.

Dans le cadre des mises à jour importantes du centre social, The City, 2K Sports a ajouté un magasin d’assurance State Farm. Et nul autre que Jake de State Farm est là pour discuter. Toute la séquence est un régal, nous ne la gâcherons donc pas. Voici la vidéo :

Comme le dit Jake de State Farm lors de la rencontre, vous pouvez également vous habiller comme Jake de State Farm après avoir rencontré le personnage. Capybaroness, qui a été parmi les premiers à repérer Jake de State Farm dans NBA 2K22, a également publié une image des vêtements, ou “goutte à goutte”, comme le dit Jake de State Farm.

L’acteur qui incarne Jake de State Farm, Kevin Miles, a réagi à son apparition dans NBA 2K22 sur les réseaux sociaux, en retweetant une histoire à ce sujet. Jake de State Farm est l’un des vendeurs les plus connus de ces dernières années ; si vous regardez la télévision ou des vidéos en ligne, vous avez sans aucun doute vu Jake de State Farm plusieurs fois.

NBA 2K22 est sorti le 10 septembre sur PS4, Xbox One et PC, ainsi que sur PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.