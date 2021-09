OMG! Le nouveau look de Ricky Martin. Pourquoi Ricky ? POURQUOI?

OMG! Avez-vous vu le nouveau look de Ricky Martin ? WTF ? Pourquoi Ricky ? POURQUOI? Il s’avère que le chanteur est devenu viral sur les réseaux ce mardi, pour une interview qu’il a accordée avec Enrique Iglesias à David Valdez, de l’émission Univisión, “El Gordo y la Flaca”.

Selon Yahoo, les deux chanteurs faisaient la promotion du début de leur tournée aux États-Unis, au MGM Grand Arena, à Las Vegas, mais ce n’est pas l’interview d’Enrique Iglesias et Ricky Martin qui a attiré l’attention, c’est le nouveau visage de Ricky Martin ! WTF ? Ricky a une nouvelle couleur de cheveux et il ressemble à un nouveau visage parce qu’il a l’air… méconnaissable et pour le pire. Cette couleur de cheveux ne lui va pas, ça le vieillit et d’ailleurs il semble avoir retouché son visage… enfin, c’est ce qu’on dit dans les mèmes sortis après l’interview. MDR! C’est la vidéo :

De nombreux mèmes l’ont comparé à Carlos Vives, Mickey Rourke et lui ont demandé s’il avait été dans la même clinique que Zac Efron. MDR! OMG! Il a retouché son visage et avec cette couleur de cheveux, il a l’air pire. Je pense qu’il est temps de virer le styliste et le chirurgien.

Quand Ricky Martin a-t-il voulu ressembler à Carlos Vives ??? Lorsque????????!!!!!!!! pic.twitter.com/c4o3QhBYLG – Tana (@TanaRaschi) 27 septembre 2021

Mikey Rourke est entré dans le corps de Ricky Martin, si rapidement que nous ne l’avons même pas vu venir. pic.twitter.com/1OW424vOmt – 🆅. ♐ (@ MirandaV14Ok) 27 septembre 2021

Ricky Martin est allé à la même clinique que Zac Efron ??? pic.twitter.com/g6RL9NBS5F – L’apocalypse existe… 🌈💛 (@TrollaLiberal) 27 septembre 2021

WTF ? Dans la vidéo, ça a l’air bizarre, mais dans les captures pire ! MDR! Au final elles se ressemblent toutes, elles ressemblent à de vieilles femmes moches… pourquoi ? Vous pouvez vous joindre pour prendre le thé avec Mickey et Axl… 😭😭

Ricky Martin peut désormais sortir avec Axel et Mike Rouke pour prendre le thé à Recoleta pic.twitter.com/7J2TDr3Uuh – La Sonia (@sonia_mdq) 27 septembre 2021

Ricky Martin😳..n’était pas nécessaire 🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/PRXIDsEaQB – Rosario🦋🇦🇷 (@rosariob11) 27 septembre 2021

Espérons que l’effet passera, et qu’il ne ressemblera pas à Fher de Maná… 😭😭 Alors, le nouveau look de Ricky Martin. Pourquoi Ricky ? POURQUOI?