OMG vise un nouveau record historique après avoir dévoilé sa solution de couche 2 « Boba Network »

in

En septembre, la frénésie qui a propulsé le secteur des jetons non fongibles (NFT) s’est calmée, mais une explosion d’énergie fraîche est apparue alors que le secteur de la couche deux se réchauffait après le lancement réussi des solutions de mise à l’échelle Ethereum (ETH) comme Arbitrum et Optimism.

Un autre projet qui a bénéficié de la transition du secteur vers des alternatives de couche 1 et de couche 2 est OMG Network (OMG), un protocole de couche deux non gardien qui utilise une solution de mise à l’échelle de cumul optimiste pour améliorer l’évolutivité d’Ethereum.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent qu’après avoir atteint un creux de 8,42 $ le 20 juillet, le prix de l’OMG a grimpé de 380% pour atteindre un sommet quotidien à 13,52 $ le 1er octobre sur un volume record de 3,37 milliards de dollars de transactions sur 24 heures.

Graphique OMG/USDT sur 1 jour. Source : TradingView

Avant le retrait à l’échelle du marché qui a commencé début mai, OMG avait bien performé en grande partie grâce à une cotation de Coinbase. Un développement majeur pour le protocole est intervenu début juin lorsque le projet est passé d’OmiseGO à OMG Foundation dans le cadre de son pivot vers des solutions de couche deux.

Enya et le Boba Network soutiennent les progrès d’OMG

Une partie importante du changement de marque consistait à souligner le partenariat du réseau avec Enya, une entreprise qui crée des solutions d’infrastructure décentralisées et le créateur du réseau Boba.

1/ L’espace de la couche 2 se réchauffe. @optimismPBC, @arbitrum, @StarkWareLtd et des chaînes latérales comme @0xPolygon. Nous avons maintenant @bobanetwork La caractéristique distinctive de Boba Network réside dans les transferts rapides de Boba vers le réseau principal #Ethereum, qui ne se trouve pas dans les autres rollups. – Infos DeFi (@AboutDefi) 19 août 2021

Selon le site Web du projet, le réseau Boba est une solution de mise à l’échelle optimiste de la couche deux d’Ethereum visant à réduire les frais de gaz, à améliorer le débit des transactions et à étendre les capacités des contrats intelligents.

Avec Enya construisant le réseau Boba en tant que contributeur principal à la Fondation OMG, le jeton OMG a bénéficié de son association avec le lancement d’une nouvelle solution de couche deux.

Le déploiement du réseau Boba, rebaptisé OMGX, a commencé le 19 août et a suivi de près la hausse du prix de l’OMG.

Les données VORTECS™ de Cointelegraph Markets Pro ont commencé à détecter une perspective haussière pour OMG le 16 août, avant la récente hausse des prix.

Le score VORTECS™, exclusif à Cointelegraph, est une comparaison algorithmique des conditions de marché historiques et actuelles dérivée d’une combinaison de points de données, notamment le sentiment du marché, le volume des transactions, les mouvements de prix récents et l’activité Twitter.

Score VORTECS™ (vert) par rapport au prix OMG. Source : Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS™ pour OMG a commencé à augmenter le 16 août et a atteint un sommet de 75 le 25 août, environ 24 heures avant que le prix ne commence à augmenter de 100 % au cours des trois semaines suivantes. .

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches avant de prendre une décision.