Omicron : 45 % de pertes commerciales au cours de la première semaine de 2022 subies par les commerçants en raison de bordures fraîches : sondage

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Les MPME et autres commerçants à travers le pays ont subi une perte moyenne de 45% d’activité au cours de la première semaine de 2022, a déclaré l’organisme des commerçants Confédération de tous les commerçants de l’Inde (CAIT) alors que les États imposaient de nouvelles réglementations appropriées à Covid pour freiner l’augmentation des cas. Citant une enquête menée par son bras de recherche CAIT Research and Trade Development Society du 1er janvier au 6 janvier parmi les commerçants de 36 villes de différents États, la confédération a noté que la panique parmi les gens due à la troisième vague, la réticence des commerçants à la distribution de marchandises de les villes voisines, la crise des capitaux et les restrictions Covid imposées sans consulter les commerçants ont été les principales raisons de la baisse de l’activité commerciale. CAIT représente environ 8 crore commerçants dans environ 40 000 associations commerciales en Inde.

Au niveau des catégories, environ 35 % de baisse dans le segment FMCG, 45 % dans l’électronique, 50 % dans les mobiles, 30 % dans les articles de consommation courante, 60 % dans les chaussures, 30 % dans les bijoux, 65 % dans les jouets, 65 % en articles cadeaux, 40 % en quincaillerie de construction, 50 % en articles sanitaires, 30 % en habillement, 30 % en cosmétique, 25 % en mobilier, 40 % en tissus d’ameublement, 40 % en électricité marchandises, 35 pour cent en valises, 45 pour cent en bagages, 20 pour cent en céréales alimentaires, 45 pour cent en appareils de cuisine, 35 pour cent en montres, 30 pour cent en matériel informatique et informatique et 35 pour cent en papeterie était estimé au cours de la semaine.

« L’acheteur hors de la ville ne sort pas de sa ville, alors que les consommateurs vont au marché pour acheter des biens uniquement lorsque cela est vraiment important. En raison de ce double coup dur, l’entreprise a gravement décliné », ont déclaré le président national de l’ACIT BC Bhartia et le secrétaire général Praveen Khandelwal dans un communiqué conjoint.

Le CAIT s’attendait également à une baisse des activités au cours de la prochaine saison des mariages, passant d’environ Rs 4 lakh crore à environ Rs 1,25 lakh crore en raison de l’impact de Covid. « Pendant la saison des mariages, qui commencera de Makar Sankranti jusqu’aux deux mois et demi à venir, il y a une possibilité d’affaires d’environ Rs 1,25 lakh crore seulement », a déclaré Khandelwal.

Il est important de noter que la baisse au cours de la première semaine de 2022 n’est survenue que deux mois environ après la vente record de Rs 1,25 crore lakh enregistrée par les commerçants et les détaillants au cours du dernier Diwali, ainsi qu’une perte commerciale de plus de Rs 50 000 crore en Chine au milieu d’un appel au boycott. Produits chinois, avait déclaré le CAIT. Plusieurs gouvernements d’États ont déjà imposé des couvre-feux nocturnes, des fermetures de week-end, des restrictions dans les rassemblements publics, entre autres mesures pour contrôler les cas de Covid. L’Inde avait signalé 1,59 lakh de nouvelles infections à Covid dimanche, dont 3 623 cas de la variante Omicron, selon les données du ministère de la Santé. Le taux de positivité quotidien a maintenant atteint 10,21 % contre 0,73 % il y a un mois.

