Omicron : « 70 % d’hospitalisations en moins par rapport à Delta » – Le NHS touché par une augmentation des maladies du personnel | Royaume-Uni | Des nouvelles

Selon l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA), les premières découvertes comparant les variantes Omicron et Delta de Covid montrent que la souche la plus récente est entre 50 et 70 % moins susceptible de nécessiter une hospitalisation. On estime également que les patients porteurs d’Omicron sont entre 31% et 45% moins susceptibles d’aller à A&E par rapport à ceux avec Delta.

Les premiers résultats publiés par l’UKHSA ont été décrits comme « encourageants » et « prometteurs », mais les experts ont averti qu’un bond massif des infections pourrait encore entraîner une maladie grave et submerger le NHS.

Le Dr Jenny Harries, directrice générale de l’UKHSA, a déclaré : « Notre dernière analyse montre un signal précoce encourageant selon lequel les personnes qui contractent la variante Omicron peuvent courir un risque d’hospitalisation relativement plus faible que celles qui contractent d’autres variantes.

« Cependant, il convient de noter à la fois qu’il s’agit de données préliminaires et que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces résultats.

« Les cas sont actuellement très élevés au Royaume-Uni, et même une proportion relativement faible nécessitant une hospitalisation pourrait entraîner la maladie grave d’un nombre important de personnes.

« La meilleure façon de vous protéger est de vous présenter pour vos deux premières doses de vaccin ou votre injection de rappel et de faire tout votre possible pour arrêter la transmission de l’infection. »

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a salué les données de l’UKHSA et a déclaré qu’elles étaient « prometteuses ».

Il a déclaré: «Ces nouvelles données UKHSA sur Omicron sont prometteuses – bien que deux doses du vaccin ne suffisent pas, nous savons que les boosters offrent une protection significative contre la variante et les premières preuves suggèrent que cette souche pourrait être moins grave que Delta.

« Cependant, les cas de la variante continuent d’augmenter à un rythme extraordinaire – dépassant déjà le nombre quotidien record de la pandémie.

« Les admissions à l’hôpital augmentent et nous ne pouvons pas risquer que le NHS soit submergé. »

Dans un autre élan dans la bataille de la Grande-Bretagne contre Omicron, l’UKHSA a ajouté que ses premières données étaient cohérentes avec l’analyse publiée mercredi par l’Imperial College de Londres et l’Université d’Édimbourg.

Une équipe de modélisation des épidémies de l’Imperial College dirigée par le professeur Neil Ferguson a analysé les hospitalisations et les dossiers de vaccination parmi tous les cas de Covid confirmés par PCR en Angleterre entre le 1er et le 14 décembre.

Leur ensemble de données comprenait 56 000 cas d’Omicron et 269 000 cas de Delta.

Leur rapport a révélé que le risque de présence à l’hôpital était de 20 à 25 % inférieur avec Omicron par rapport à Delta, et de 40 à 45 % inférieur lorsque la visite a entraîné une hospitalisation pour au moins une nuit.

Pour le petit pourcentage de personnes qui n’avaient jamais été infectées par Covid ni vaccinées auparavant, le risque d’hospitalisation était d’environ 11% inférieur pour Omicron par rapport à Delta.

Le professeur Ferguson a souligné que si l’analyse montre des preuves d’une « réduction modérée » du risque d’hospitalisation, « cela semble être compensé par l’efficacité réduite des vaccins contre l’infection par la variante Omicron ».

Cela survient alors que les absences du personnel du NHS ont augmenté de 38% en Angleterre, alors qu’un responsable des services de santé a déclaré que le NHS était désormais confronté à « une double urgence »

Les données du NHS England ont indiqué que le nombre de jours de travail perdus à cause de Covid dans le NHS en Angleterre a atteint 124 855 la semaine dernière, soit un bond de 38% par rapport aux 90 277 de la semaine précédente.

Chris Hopson, directeur général de NHS Providers, a déclaré : « Ces chiffres montrent comment Omicron a un impact tangible en temps réel sur un service qui fonctionnait déjà au-delà de sa pleine extension.

« C’est une grande inquiétude pour les dirigeants de confiance. Les absences dues à Covid-19 ont augmenté de près de 40 % et avec l’augmentation des infections dans la communauté, ce chiffre pourrait bien empirer avant de s’améliorer. »

PLUS À VENIR