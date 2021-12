Omicron a commencé à remplacer la variante Delta en Inde, selon des sources

Un total de 1 270 cas d’Omicron ont été détectés dans 23 États et UT jusqu’à présent, selon les données du ministère de la Santé de l’Union mises à jour vendredi.

Omicron a commencé à remplacer la variante Delta dans le pays en termes de nombre de cas de COVID-19 et les voyageurs internationaux positifs sont maintenant près de 80% d’Omicron, ont déclaré vendredi des sources officielles.

Cependant, un tiers de tous les cas détectés étaient légèrement symptomatiques et les autres étaient asymptomatiques, ont-ils déclaré.

Notant une baisse considérable des tests Covid, le Centre avait exhorté jeudi 19 États / UT à intensifier les tests « de manière considérable » pour identifier rapidement les cas positifs et restreindre la propagation de la transmission compte tenu de la transmissibilité accrue de la variante Omicron, et la plus grande prépondérance des cas asymptomatiques.

Depuis que les deux premiers cas de variante Omicron ont été annoncés dans le pays le 2 décembre, le ministère de la Santé travaille en mode mission et guide constamment les États sur les mesures à prendre pour contenir la propagation de l’infection.

Le Premier ministre Narendra Modi tient également régulièrement des réunions pour examiner l’état de COVID-19, Omicron et l’état de préparation des systèmes de santé à travers le pays, tandis que le ministre de la Santé de l’Union Manuskh Mandaviya examine quotidiennement la situation actuelle avec des équipes d’experts et des hauts fonctionnaires.

Il fait également le point sur les stocks tampons de médicaments et de ventilateurs et sur la disponibilité de l’oxygène.

La salle de guerre du ministère de la Santé fonctionne 24h/24 et 7j/7, analyse toutes les tendances et les poussées et surveille la situation à l’échelle nationale.

Le ministère a conseillé aux États et aux UT d’améliorer les tests, de renforcer la préparation des hôpitaux, d’augmenter le rythme et la couverture de la campagne de vaccination et d’assurer une application stricte des restrictions pour contrer la propagation de l’infection si nécessaire.

Il a également conseillé de mettre en place des zones de confinement et des zones tampons conformément aux SOPS existantes, de renforcer la préparation au niveau des hôpitaux et d’assurer une utilisation optimale des ressources financières dans le cadre de l’ECRP-2.

Quatre-vingt-dix pour cent de la population adulte éligible de l’Inde a reçu la première dose du vaccin contre le coronavirus et 64,40 pour cent des personnes sont désormais entièrement vaccinées.

Soulignant la couverture vaccinale dans d’autres pays avec les cas et les décès les plus élevés, des sources ont déclaré que les données montrent que la vaccination réduit les hospitalisations et les décès.

