Omicron à Mumbai : BMC interdit toutes les célébrations du Nouvel An dans les hôtels, pubs, bars, lieux privés, vérifiez les détails

COVID-19 : À la suite de la menace croissante de la variante Omicron, la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) a interdit les célébrations du Nouvel An dans toute la ville. L’organisme municipal a franchi une étape importante dans le but de contenir la propagation de l’infection à coronavirus. Plus tôt, le gouvernement de Delhi, dans une décision similaire, avait interdit les célébrations de Noël et du Nouvel An dans la capitale nationale pour empêcher l’augmentation des cas de coronavirus.

Il est pertinent de noter que le BMC dans son arrêté détaillé a clairement mentionné qu’aucune fête ou célébration à l’occasion du Nouvel An ne sera autorisée dans les espaces ouverts ou fermés. L’ordre détaillé émis par le BMC a été signé vendredi soir par le commissaire municipal de Mumbai, Iqbal Singh Chahal.

Conformément à l’ordre écrit, les restrictions sur les célébrations entreront en vigueur à partir du 25 décembre à minuit et resteront en vigueur jusqu’à ce que la prochaine directive soit émise par les autorités. Afin d’éviter toute confusion et de laisser des lacunes dans l’ordre, le BMC a déclaré que les restrictions devaient être imposées à tous les hôtels, bars, restaurants ainsi que les lieux privés qui pourraient être utilisés pour organiser les célébrations du Nouvel An. .

Auparavant, le gouvernement de l’État du Maharashtra avait interdit le rassemblement de plus de cinq personnes dans un lieu public entre 21 heures et 6 heures du matin, interdisant de fait tous les rassemblements de cause politique ou sociale. Cependant, le dernier arrêté publié par le BMC interdit explicitement les célébrations du Nouvel An. L’État qui a le plus souffert pendant la pandémie de coronavirus a signalé un total de 14`10 nouveaux cas de coronavirus en plus des 20 nouveaux cas Omicron suivis le même jour.

Vendredi, le gouvernement central dans son bulletin sanitaire a mis en garde la population contre une probable troisième vague d’infection dans le pays. Le ministère de la Santé a déclaré que le monde est aux prises avec la quatrième vague d’infections à coronavirus et qu’il est indispensable de prendre le maximum de précautions et de mesures pour freiner la propagation de la pandémie.

