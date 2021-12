Omicron a repris la conversation Covid-19 sur les réseaux sociaux

En même temps qu’omicron dépassait rapidement delta pour être la souche dominante de Covid-19 aux États-Unis et dans de nombreux autres pays, il s’est également propagé sur les réseaux sociaux.

Les gens publient beaucoup plus sur la variante omicron que sur la variante delta sur une période similaire, selon un rapport exclusif pour Recode recueilli par la société de renseignement médiatique Zignal Labs.

Par rapport à delta, omicron a été mentionné environ six fois plus souvent sur Twitter, Facebook, Instagram et Reddit dans les trois semaines après que chaque souche a été identifiée pour la première fois par l’OMS par son nom comme étant des variantes préoccupantes. Dans les trois semaines après que chaque souche a été identifiée par le CDC comme une variante préoccupante (qui est arrivée plus tard que l’OMS), omicron a été mentionné 2,2 fois plus souvent sur les mêmes canaux de médias sociaux.

« Les gens parlent plus et plus rapidement d’omicron que de delta », a déclaré Jennifer Granston, directrice de la clientèle et responsable des connaissances chez Zignal Labs. « C’est arrivé très, très vite. »

Il y a aussi des signes que les gens ne publient pas seulement plus, mais recherchent plus d’informations sur omicron que sur delta. Sur Google, le taux de recherches pour « omicron » a déjà largement dépassé celui de « delta » à son apogée en début d’année d’environ 1,5 fois plus, selon Google Trends.

Un graphique montrant la popularité des recherches Google pour le delta par rapport à l’omicron au fil du temps.Google Trends

Les analystes des médias sociaux ont proposé quelques explications potentielles à cette hausse : le virus se propage plus rapidement que la variante delta, ce qui signifie que davantage de personnes se tournent vers les médias sociaux pour poser des questions et partager leurs préoccupations ; et les gens sont plus à l’aise de divulguer publiquement leur statut Covid-19 qu’ils ne l’étaient plus tôt dans la pandémie, ils partagent donc les résultats de leurs tests en ligne.

Omicron se prête également à plus de discussions « purement du point de vue des mèmes », a déclaré Amanda Brennan, directrice principale des tendances à l’agence de médias sociaux XX Artists et anciennement « bibliothécaire de mèmes » chez Tumblr.

Brennan a décrit la prévalence d’une sorte d' »ambiance défaitiste » et d' »humour de potence » dans les mèmes qu’elle a suivis à propos d’omicron qui est « d’une manière beaucoup plus profonde que delta ». Alors que les gens en ont marre d’un cycle de contagion apparemment sans fin ; ils peuvent également être plus disposés à en plaisanter maintenant que le virus est mieux compris.

Ensuite, il y a l’effet médiatique de New York.

Depuis fin novembre, date à laquelle omicron est devenu pour la première fois une variante préoccupante, environ 2% de tous les tweets concernant la variante mentionnaient également New York, selon Zignal Labs. La prolifération de journalistes, d’influenceurs et d’autres types de médias avec de nombreux abonnés publiant sur la variante a aidé omicron à gagner le surnom de « variante médiatique ». De nombreux New-Yorkais sur les réseaux sociaux ont publié des images devenues virales montrant des gens alignés autour des pâtés de maisons pour passer un test Covid-19, ou des compilations TikTok de captures d’écran de leurs textes de groupe montrant des amis s’avertissant de leur statut Covid-19 défini sur musique pop tonitruante.

Malgré le battage médiatique à New York, bon nombre des tweets les plus partagés mentionnant omicron jusqu’à présent ne provenaient pas de la ville de New York, mais de l’extérieur des États-Unis, selon Zignal. Le tweet le plus partagé au 17 décembre, selon Zignal, est écrit en thaï, avertissant les gens de prendre omicron au sérieux.

Dans l’ensemble, parler de plus en plus tôt d’omicron sur les réseaux sociaux peut être à la fois une bonne et une mauvaise chose. D’une part, les premières conversations sur l’omicron pourraient servir d’avertissement au public pour qu’il soit plus prudent alors que cette variante hautement contagieuse commence à se répandre.

Mais l’assaut du bavardage sur les réseaux sociaux peut également ouvrir la voie à la désinformation sur la variante pour entrer dans le discours en ligne, ce qui est un problème récurrent depuis le début de la pandémie au début de 2020.

« Une chose que nous avons tendance à essayer de vraiment surveiller est la poursuite des programmes ou des objectifs particuliers, car lorsque vous avez ces énormes discussions et autant de globes oculaires, il est très facile pour les gens d’injecter un message », a déclaré Granston de Zignal Labs.

Alors que nous terminons 2021 face à cette nouvelle vague d’omicron, à bien des égards, il semble que nous ayons régressé vers le pic des vacances de 2020. Alors que les gens sont aux prises avec ce sentiment de déjà-vu, il est logique qu’ils parlent davantage en ligne, essayant de comprendre comment s’adapter à la nouvelle normalité en constante évolution.

Cette histoire a été publiée pour la première fois dans la newsletter Recode.