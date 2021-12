Omicron alarm: UP Ordonnances du gouvernement pour le séquençage du génome et une quarantaine à domicile de 8 jours pour les passagers internationaux

Les passagers internationaux doivent en outre passer huit jours de quarantaine à domicile et, le 9e jour, passer un test PCR gratuit.

Alors que la peur d’Omicron déconcerte les pays et les États, le gouvernement de l’Uttar Pradesh se prépare à la détection précoce de la nouvelle variante du SRAS-CoV-2 dans l’État. Le gouvernement Adityanath a publié des instructions pour le séquençage du génome d’échantillons de passagers internationaux revenant dans l’État.

À l’heure actuelle, la nouvelle variante d’Omicron a été trouvée dans 20 pays, dont l’Europe et l’Australie, après avoir été détectée pour la première fois en Afrique du Sud. Lors d’une réunion d’examen, le CM a demandé à la King George’s Medical University et au Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences (SGPGIMS) et aux installations médicales de Meerut, Jhansi, de procéder au séquençage du génome des échantillons.

De plus, les agents du gouvernement ont demandé de s’assurer que les directives du gouvernement central sur les nouvelles variantes soient scrupuleusement respectées dans l’État. Installations d’essai gratuites dans les gares routières et les gares ferroviaires pour un dépistage précoce des passagers ayant des antécédents de voyages internationaux dans un passé récent.

Les villes dotées d’aéroports internationaux ont reçu des commandes séparées. L’administration de Lucknow a rendu obligatoire le contrôle thermique, la RT-PCR pour tous les passagers du terminal de l’aéroport international de la ville. Les tests PCR seront effectués gratuitement et les passagers devront laisser leur adresse nationale, leur numéro de téléphone portable et l’adresse de la dernière destination.

Les passagers internationaux doivent en outre passer huit jours de quarantaine à domicile et, le 9e jour, passer un test PCR gratuit.

Le dépistage thermique est un must pour les passagers nationaux car les petits et ceux qui présentent des symptômes de Covid doivent passer un test RT-PCR avant de quitter le terminal. Des tests aléatoires sur les passagers d’un vol intérieur seront effectués et les passagers doivent laisser leurs coordonnées et les détails de leur historique de voyage.

Les passagers positifs au Covid-19 seront soit admis dans une installation gouvernementale, soit suivront les directives d’isolement du gouvernement.

L’Uttar Pradesh compte désormais 89 cas actifs et 12 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures. Il n’y a pas de cas positif au Covid dans 40 communes.

