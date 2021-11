Omicron alerte : le ministère de la Santé publie des directives révisées pour les passagers internationaux

La nouvelle directive entrera en vigueur le 21 décembre 2021.

Le ministère de la Santé de l’Union a publié des directives révisées pour les voyageurs internationaux au vu des cas signalés de la nouvelle variante du SRAS-CoV-2 Omicron à travers le monde.

Tous les voyageurs, quel que soit leur statut vaccinal Covid-19, venant en Inde en provenance de pays identifiés comme «pays à risque» devraient obligatoirement subir un test Covid-19 après leur arrivée à l’aéroport à leur arrivée. Cela s’ajouterait aux tests Covid-19 pré-départ effectués 72 heures avant le départ. La nouvelle directive entrera en vigueur le 21 décembre 2021.

Les passagers trouvés positifs dans ces tests seront isolés et traités conformément au protocole de gestion clinique en plus de leurs échantillons également prélevés pour le séquençage du génome entier, a indiqué le ministère de la Santé. Les passagers trouvés négatifs peuvent quitter l’aéroport mais doivent subir un isolement à domicile pendant 7 jours, suivi de tests répétés le jour de leur arrivée en Inde, suivis de sept jours d’autosurveillance.

Les directives révisées exigent également que 5% des voyageurs en provenance de pays qui ne font pas partie de la «catégorie à risque» soient également testés de manière aléatoire dans les aéroports pour Covid-19. Des échantillons de toutes les personnes testées positives pour Covid-19, soit dans les aéroports sous isolement à domicile, soit lors d’un échantillonnage aléatoire, seront également envoyés pour le séquençage génomique complet aux laboratoires du réseau INSACOG afin de déterminer la présence de variantes du SRAS-CoV-2 (y compris Omicron) .

Les États ont également été conseillés pour une surveillance rigoureuse des passagers internationaux, des tests améliorés, la surveillance des points chauds de Covid-19 et la réalisation d’échantillons pour le séquençage du génome entier.

