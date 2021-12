Omicron alerte : l’incertitude frappe les plans de voyage de fin d’année

« La demande de voyages refoulée reste forte malgré un taux d’occupation et des tarifs/tarifs aériens élevés, et notre demande intérieure est encore plus élevée que les niveaux d’avant la pandémie », explique Madhavan Menon, directeur général du groupe Thomas Cook India.

Juste au moment où nous pensions assister à la fin de la pandémie, la nouvelle de la variante Omicron a remis le monde en état d’alerte. Ce qui pourrait être le plus touché, ce sont les plans de voyage de fin d’année. Selon les rapports, les aéroports du monde entier voient moins de voyageurs chaque jour qui passe. En Inde également, la reprise des vols internationaux prévue à partir du 15 décembre est désormais repoussée au 31 janvier.

Les agences de voyages s’attendaient à une fin d’année en or et à un bon début pour 2022. Cependant, les 28 et 29 novembre, MakeMyTrip a signalé une baisse de 10 à 15 % des réservations normales et a déclaré que les gens revoyaient leurs plans. Le 2 décembre, les deux premiers cas d’Omicron ont été signalés en Inde. Thomas Cook a observé quelques annulations mais ils pensent que ce n’est pas une tendance mais une réalité dans la nouvelle ère normale de Covid.

« La demande de voyages refoulée reste forte malgré un taux d’occupation et des tarifs/tarifs aériens élevés, et notre demande intérieure est encore plus élevée que les niveaux d’avant la pandémie », explique Madhavan Menon, directeur général du groupe Thomas Cook India.

« Nous attendons avec impatience un examen de la réouverture différée des vols internationaux réguliers avec un redémarrage calibré qui augmenterait la capacité et apporterait une rationalisation des tarifs – créant un pipeline sain vers la reprise en 2022 », partage Menon.

L’agence de voyages en ligne et moteur de recherche Yatra a observé une augmentation de 25 à 30 % des demandes de renseignements pendant la période des fêtes et pour les voyages d’hiver par rapport à 2020. imposer des restrictions de voyage. Nous n’avons constaté aucune annulation en raison de la nouvelle variante pour le moment, mais les gens se méfient des réservations futures et se renseignent sur les politiques d’annulation et de remboursement. De plus, nous avons vu que les demandes de réservation de vols ont été globalement affectées de 20%. »

Madhavan partage qu’ils ont conseillé à leurs clients de garder leurs plans de voyage inchangés jusqu’à ce qu’il y ait plus de clarté car il n’y a actuellement pas assez de données sur la nouvelle variante. « Nous suivons les mises à jour des experts/autorités de la santé et surveillons de près la situation et tenons nos clients informés en temps opportun », ajoute-t-il.

Gardant le flux à l’esprit, la plupart des plateformes offrent des options flexibles pour modifier, reprogrammer ou annuler des réservations, et regroupent les réservations avec une assurance voyage pour couvrir l’hospitalisation liée au Covid-19, les frais de quarantaine à l’hôtel, etc.

Constatant une augmentation des réservations et espérant un début d’année positif, l’industrie du voyage est à nouveau confrontée à l’incertitude.

